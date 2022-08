El Partido Popular solicitará la comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas del presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig por el ya conocido como ‘tren del pánico’: un convoy con 48 pasajeros que en la tarde de ayer se topó literalmente con el fuego del pavoroso incendio de Bejís, en Castellón, cuando cubría la línea entre las estaciones de Valencia Norte y Zaragoza Miraflores. El incidente desató momentos de extrema tensión entre el pasaje, con rotura de cristales y puertas forzadas y se saldó con 25 personas -mas de la mitad del pasaje- atendidas y 14 heridos, 3 graves. Sólo la pericia de la maquinista evitó una absoluta catástrofe. Los populares se preguntan, entre otras cosas, por qué se dejó circular el citado convoy.

La semana trágica que vive la Comunidad Valenciana con 2 incendios descontrolados, por un lado, y un fallecido tras caer bruscamente parte del escenario del Medusa Festival está constituyendo también un auténtico calvario político para el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig.

Si ayer, prácticamente toda la oposición parlamentaria exigía la comparecencia de la consejera de Justicia la también socialista Gabriela Bravo por los sucesos del citado Medusa Festival, que investiga también el Juzgado de Instrucción Número 4 de Sueca, hoy ha sido el PP el que ha exigido, esta vez al propio Ximo Puig explicaciones por un hecho que pudo suponer una catástrofe de dimensiones mayúsculas: un tren de media distancia que cubría la ruta Valencia-Zaragoza con 48 pasajeros se encontró subrepticiamente con el pavoroso incendio.

Una situación que se agrava conforme pasan las horas, ya que actualmente preocupa el estado de una de las pasajeras de aquel convoy: una mujer de 58 años que se encuentra ingresada en el hospital de La Fe de Valencia en estado grave a causa de las quemaduras sufridas.

Las claves que mueven al PP

Hoy, el PP ha anunciado, por boca del portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas el castellonense Miguel Barrachina, que van a pedir que el socialista Puig comparezca ante la Diputación Permanente. Por tanto, con carácter de urgencia, ya que no esperarán al inicio del nuevo periodo de sesiones. Al PP no le convencen las explicaciones que se han ofrecido hasta ahora y no entiende por qué se dejó circular al convoy.

Las claves que motivan la petición de comparecencia de Puig se sintetizan en las siguientes cuestiones: según ha explicado Miguel Barrachina no comprenden cómo es posible que se desaloje el municipio de Torás, en Castellón, por el incendio de Bejís a las 4 de la tarde y que «con posterioridad salga un tren desde la ciudad de Valencia en dirección a Torás y llegue 2 horas y media más tarde y llegue al municipio incendiado y evacuado por la Generalitat, de Torás».

Se pregunta, en consecuencia, si el nivel de coordinación entre las distintas administraciones es el adecuado y «si es razonable que prácticamente todo el pasaje de un tren resulte afectado por un incendio y, al parecer, de los 48 pasajeros, 25 heridos». Cuestiones, ambas, a las que reclaman que Ximo Puig responda en la Diputación Permanente «tal y como le vamos a pedir».

Incendios en mayo y junio

El diputado popular ha criticado, además, el mantenimiento la línea y ha recordado que en los meses de mayo y junio se han producido incendios: «Yo mismo, el 28 de junio pregunté a la consejera Rebeca Torró si el nivel de limpieza de esta vía férrea era el adecuado, porque hay una zona de protección de 140 metros que depende del Ministerio su limpieza».

Sin embargo, según ha dicho, «no he conseguido más respuesta que la de ayer, la de que, al parecer, el papel de cortafuegos que debe hacer una vía férrea no se estaba produciendo».

El mantenimiento de esa vía del ferrocarril público y la coordinación entre los servicios de emergencia con Renfe y Adif debe ser algo que Ximo Puig explique, según ha dicho Barrachina, «para tranquilidad de que aquellos que cojan un tren en Valencia, Alicante o Castellón no van a ir directos a una zona de incendios». Unos incendios que, según ha dicho también, se producen «por el abandono agrícola y forestal. Siendo la Comunidad Valenciana récord de Europa en abandono de terrenos agrícolas es posible que en el futuro lo seamos también de incendios».

Según ha informado esta misma mañana el propio Ximo Puig, en declaraciones a Europa Press, el incendio de Bejís ha calcinado ya 4.000 hectáreas en un perímetro de 50 kilómetros y ha comenzado a afectar al término municipal de Alcubla, ya en la provincia de Valencia, por lo que el fuego ha consumado ya el paso de una provincia, la de Castellón, a otra, la de Valencia.