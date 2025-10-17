Mazón pide mantener oficinas y trabajo y que fluya el crédito tras la OPA fallida de BBVA al Sabadell

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado tras la OPA fallida de BBVA sobre Banco Sabadell este viernes, en Alicante que su Gobierno se ratifica en su «gran compromiso y exigencia», que es que «se mantengan los puestos de trabajo» en la Comunidad Valenciana, que se mantenga también la red de oficinas «para seguir dando tratamiento de cercanías, sobre todo a los municipios con riesgo de despoblación». Y que se siga apostando tanto por la obra social como por la obra cultural «y muy especialmente porque siga fluyendo el crédito a quienes más lo siguen necesitando», que según ha añadido son los autónomo, los profesionales y los particulares.

Carlos Mazón se ha manifestado así, este viernes, en Alicante. El presidente de la Generalitat Valenciana ha mantenido un encuentro en la sede del Gobierno valenciano de esta ciudad, la segunda de la Comunidad Valenciana, con el alcalde del municipio de Agost, también en Alicante, Juan José Castelló. Al encuentro ha asistido también el conseller de Cultura, Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

En ese encuentro, Carlos Mazón ha trasladado al alcalde de Agost lña previsión de la Generalitat Valenciana de poner en marcha un conjunto de inmuebles de protección pública en su localidad y en el marco del denominado Plan Vive.

Por su parte el presidente de la Diputacion de Alicante, Toni Pérez, ha mostrado su confianza en que Banco Sabadell «mantenga e incluso mejore el empleo, las oficinas y la financiación a las empresas y particulares de la provincia de Alicante», tras la decisión de los accionistas de rechazar la OPA de BBVA: «El Sabadell, que adquirió la antigua CAM, es una entidad profundamente arraigada en la sociedad y el tejido productivo de la provincia de Alicante, por lo que esperamos que esta decisión contribuya a mantener esa implicación y vinculación».

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que «el fracaso de la OPA tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas del Banco Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos». Barcala ha recalcado que «no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal de Banco Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento». Y ha añadido que, en consecuencia: «Habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias».