El mayor descubrimiento en décadas: hallan un yacimiento de tierras raras valorado en 64.000 millones

Un hallazgo realizado en el norte de Europa durante 2023 despertó el interés de empresas, autoridades y organismos financieros. Se trataba del mayor yacimiento de tierras raras encontrado hasta la fecha en Europa, anunciado por una compañía con más de cien años de experiencia en el sector minero.

Con implicaciones potenciales para la autonomía tecnológica del continente, esta noticia de hace más de dos años sigue planteando interrogantes sobre los próximos pasos, los plazos estimados y los posibles desafíos regulatorios y medioambientales.

Mientras tanto, expertos advierten que su explotación podría redefinir el equilibrio geoestratégico europeo en sectores clave como la energía, la defensa y la industria digital.

¿Dónde queda el mayor yacimiento de tierras raras de Europa?

En el norte de Suecia, la compañía minera LKAB anunció en enero de 2023 el hallazgo de un yacimiento con un volumen significativo dentro del espectro de tierras raras de Europa.

El descubrimiento se encuentra en la localidad de Kiruna, una región históricamente vinculada a la minería. La empresa, con más de 130 años de historia, identificó este yacimiento como el mayor conocido en el continente.

A su vez, el depósito, denominado Per Geijer, se sitúa a unos 700 metros de una de las minas de hierro activas de LKAB. La estimación inicial apunta a unos 585 millones de toneladas de mineral, entre los cuales se encuentran componentes como apatita, rica en fósforo y elementos raros.

¿Qué contienen estas tierras raras de Suecia y cuál es su potencial?

Una parte esencial de este yacimiento se compone de óxidos de tierras raras. La empresa estima que podría contener hasta un millón de toneladas de estos materiales. Entre los elementos identificados destacan el praseodimio y el neodimio, empleados en la fabricación de imanes permanentes.

Estos imanes son claves en la producción de motores para vehículos eléctricos y aerogeneradores. La proporción de tierras raras respecto al total del mineral es del 0,18%, una cifra que, pese a parecer modesta, se considera viable desde el punto de vista de su aprovechamiento industrial.

El jefe de estrategia de productos especiales de LKAB, David Hognelid, explicó que la combinación de volumen y concentración convierte el proyecto en una opción potencialmente «rentable y sostenible», aunque el desarrollo aún se encuentra en fase preliminar.

¿Cuál es el valor estimado en euros de estas tierras raras?

Según las estimaciones, el yacimiento contiene aproximadamente un millón de toneladas de óxidos de tierras raras.

Los precios actuales para óxidos de neodimio y praseodimio, elementos clave en la fabricación de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos y aerogeneradores, se sitúan en torno a 446.500 yuanes por tonelada para el óxido de neodimio-praseodimio y 546.500 yuanes por tonelada para el metal mixto de praseodimio-neodimio.

Utilizando un tipo de cambio aproximado de 1 euro = 7,8 yuanes, estos precios equivalen a aproximadamente 57.244 € y 70.064 € por tonelada, respectivamente. Tomando un valor promedio de 63.654 € por tonelada, el valor total estimado de los óxidos de tierras raras en el yacimiento sería de aproximadamente 63.654 millones de euros.​

Para contextualizar esta cifra, el proyecto Halleck Creek en Wyoming, Estados Unidos, fue valorado en 37.000 millones de dólares.

¿En cuánto tiempo extraerán los minerales y qué cuestiones morales aún hay por resolver?

La compañía ya inició las obras para preparar el acceso a las galerías de exploración. Se prevé que la investigación del terreno y la evaluación del potencial del yacimiento se prolongue durante los próximos años.

Según las previsiones actuales, los trámites para obtener permisos y realizar estudios ambientales podrían demorar entre 10 y 15 años. La propia empresa ha reconocido que aún queda «un largo camino» por recorrer antes de activar la explotación del yacimiento.

La normativa medioambiental sueca obliga a evaluar con detalle los efectos sobre el ecosistema local, así como el impacto en los recursos hídricos de la región. La posibilidad de que el carácter estratégico de las tierras raras contribuya a acelerar estos trámites está sobre la mesa, pero no existe garantía de ello.

Por su parte, la ministra sueca de Energía e Industria, Ebba Busch, señaló que el hallazgo podría ayudar a reducir la dependencia de Europa respecto a China en cuanto al suministro de estos minerales. El anuncio coincide con un momento en el que la Unión Europea refuerza su agenda hacia una transición energética menos dependiente del exterior.

En palabras del director general de LKAB: «Nos enfrentamos a un problema de suministro. Sin minas, no puede haber vehículos eléctricos».

Historia minera de la región de Kiruna

Kiruna no es ajena a la actividad minera. Desde el siglo XVII, la región fue explotada por diferentes generaciones de mineros. La historia moderna de LKAB comenzó formalmente en 1890, aunque los orígenes de la actividad se remontan a hallazgos anteriores, muchos de ellos protagonizados por habitantes locales y comunidades sami.

Durante el siglo XX, LKAB fue clave en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria entre Luleå y Narvik, esencial para el transporte de mineral desde el interior hasta los puertos.

Actualmente, la empresa opera en más de 12 países y mantiene una estrategia de innovación constante, con foco en la sostenibilidad y la diversificación de productos.