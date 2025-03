El paraíso de las tierras raras: las Islas Canarias tienen un brutal yacimiento a 4.000 metros bajo el mar

Las tierras raras son un conjunto de elementos químicos que se encuentran en la naturaleza y son altamente codiciados por su importancia en la fabricación de tecnología avanzada.

En total, hay 17 elementos que forman parte de este grupo, y uno de ellos es el telurio, que representa aproximadamente el 0,0000001% de la corteza terrestre. Al ser uno de los más raros, también se ubica como uno de los más caros. Es por ello que, para febrero de 2025, el precio del telurio se sitúa en casi 100 euros por kilogramo.

Aunque a nivel mundial Suecia domina la producción de telurio, seguida por Japón y Rusia, el mayor yacimiento del mundo está muy lejos de ellos: en las Islas Canarias.

Las tierras raras en las Islas Canarias

El monte submarino Tropic, ubicado a unos 499 kilómetros al suroeste de El Hierro, esconde un yacimiento de tierras raras que ha despertado el interés de varios países. Se estima que sólo en este punto hay unas 2.670 toneladas de telurio.

Además, en la zona hay importantes concentraciones de cobalto, vanadio, bario, níquel y plomo, materiales claves para la industria tecnológica y energética.

Lo más relevante es que la concentración de telurio en Tropic es 50.000 veces mayor que en yacimientos terrestres. Este dato sitúa al monte submarino en el centro de una carrera internacional por su posible explotación.

No obstante, aunque su proximidad a Canarias es evidente, Tropic y otros montes submarinos vecinos, como Drago, Bimbache y Tortuga, se encuentran en aguas internacionales. Por este motivo, España ha solicitado a la ONU la ampliación de su plataforma continental para incluir esta región en su territorio.

¿Por qué no se pueden extraer estas tierras raras?

A pesar de ser un hallazgo sorprendente, extraerlo no es una posibilidad. El factor principal es la tecnología: no existen los medios necesarios para llevar a cabo una minería submarina de estas características sin que los costes sean desorbitados. Según expertos, no se espera que la tecnología para su extracción esté disponible antes del siglo XXII.

El segundo obstáculo es el impacto ambiental. La extracción de telurio y otros metales del fondo marino conlleva enormes riesgos para los ecosistemas submarinos, ya que en su forma soluble puede ser altamente tóxico.

Un pequeño error en el proceso podría causar una contaminación irreversible en la zona, afectando no sólo a la biodiversidad marina, sino también a la economía local, especialmente a la pesca y al turismo.

Por otro lado, las disputas territoriales también son un obstáculo clave. España ha iniciado un proceso para ampliar su plataforma continental y reclamar la soberanía sobre estos yacimientos, pero hay otros países que tienen interés en su explotación.

¿Por qué el telurio es tan llamativo?

El telurio se ha convertido en un metal clave para la industria tecnológica, sobre todo por su papel en las energías renovables. Es esencial en la fabricación de paneles solares de alto rendimiento y también se usa en dispositivos electrónicos avanzados.

Se utiliza en televisores, refrigeradores, baterías de acumuladores, tornillos y pernos. Además, el telurio mejora la resistencia del acero y el cobre en aleaciones industriales y actúa como colorante en vidrio y cerámicas.