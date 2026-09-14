Hoy, en toda la provincia de Barcelona, se espera un cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas ascenderán en los valles del Prepirineo, mientras que el resto permanecerán sin cambios. Las máximas, en cambio, se elevarán. El viento será flojo y variará en dirección, tendiendo a componente sur hacia el mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El sol se asoma sobre Barcelona a las 7:30, mientras el cielo, con sus suaves matices de azul, se despereza lentamente. Este 24 de octubre promete ser un día cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 32 grados. La brisa suave, que soplará a unos 10 km/h desde el sureste, será un alivio ante la humedad que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén lluvias, así que podremos disfrutar de un día sin la preocupación de mojarse.

Ya por la tarde, el sol brillará en lo alto y la sensación térmica podría alcanzar los 32 grados, aunque la temperatura real será de 31. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado, perfectas condiciones para disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta las 20:02. La noche caerá suavemente con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que invita a salir y aprovechar el espléndido tiempo de esta jornada en la ciudad condal.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y viento agitado

El amanecer en L’ Hospitalet de Llobregat presenta un cielo cubierto que presagia cambios inminentes. La brisa, que comienza a soplar, trae consigo un aire fresco y la promesa de un día agitado, marcado por el vaivén de nubes grisáceas. A medida que avanzan las horas, el tiempo se tornará más inquieto, con temperaturas que oscilan entre 19 y 32 grados, mientras el viento comenzará a intensificarse.

A lo largo de la mañana, se sentirá una ligera calma, antes de que la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 30 km/h, despierte la inquietud. La humedad relativa ascenderá hasta un 85%, lo que podría acentuar la sensación térmica en un día que sugiere llevar paraguas a mano, ante la posibilidad de lluvias inesperadas.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, sin ninguna probabilidad de lluvia y un cielo mayormente despejado que invitará a disfrutar de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19°C y, mientras avanza el día, alcanzarán una cálida máxima de 32°C. A medida que el sol se eleva, la humedad será notable, rondando el 30%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura seguirá subiendo hasta los 28°C, creando condiciones agradables para disfrutar del aire libre. A pesar de la sensación térmica que puede alcanzar los 32°C, las suaves ráfagas de viento provenientes del sureste a 10 km/h ayudarán a que el calor sea más soportable. Con el sol brillando hasta las 20:02, Badalona ofrece una jornada perfecta para disfrutar de actividades al exterior.

Cielo ligeramente nublado y agradable en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan estables, con un cielo ligeramente nublado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 34 grados y aunque habrá leves ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar del aire libre, ya que el ambiente es propicio para realizar actividades cotidianas. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales puede ser la mejor opción para aprovechar el día.