El METEOCAT pide a Cataluña que se prepare para lo que llega: ni Jorge Rey lo vio venir

Ni Jorge Rey vio llegar lo que está a punto de pasar en Cataluña, tenemos por delante una previsión del tiempo del Meteocat que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a un cambio de tendencia después de un otoño en el que el tiempo nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. Empezando por unas altas temperaturas que se han alargado a lo largo de las semanas.

En este mes de noviembre parece que todo es posible, desde que las temperaturas suban hasta pasados los 20 grados a un marcado descenso de las cifras o incluso nieve a nivel del mar. Son días de cambios en los que la previsión del tiempo es algo que debemos tener en consideración, antes que nada, hay que estar preparado para lo que está por llegar. Meteocat no duda en lanzar una poderosa alerta que debemos tener en consideración y que quizás puede acabar de cambiarlo todo. Es importante estar preparados para lo que llega, en especial Cataluña.

Ni Jorge Rey lo vio venir

Será mejor que empecemos a pensar en el otoño o casi el invierno que puede llegar, en estas fechas en las que la situación puede verse modificada por momentos. Lo que nos está esperando es un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Con ciertas novedades que debemos empezar a visualizar y que pueden acabar de darnos más de un cambio importante. Tenemos por delante un inicio de semana en el que el tiempo irá cobrando protagonismo, a medida que pasen las horas y nos empecemos a encontrar cara a cara con un invierno inesperado.

Estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este otoño se manifiesta de una forma que tocará estar pendientes de determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Estos tiempos que corren, toda precaución es poca y ante este cambio que llega de repente y que rompe con todo lo anterior, deberemos estar atentos a lo que puede pasar en breve. Cataluña recibe la alerta directa de un Meteocat que nos sumerge en lo peor de esta previsión del tiempo.

Pide Meteocat a Cataluña que se prepare para lo peor

Cataluña se prepara para lo peor, con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que son importantes que tengamos en mente. Será el momento adecuado para empezar a pensar en una serie de cambios que van a ir llegando, de tal forma que tocará estar listos para lo peor.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso. Se esperan precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo durante la segunda mitad del día, que también serán probables en la vertiente sur y en el prelitoral y la Depresión Central de Tarragona de forma más débil y dispersa. La cota de nieve en Pirineos comenzará en torno a 2000 m y descenderá a 1200-1400 m a últimas horas. Temperaturas mínimas en ascenso salvo en el Pirineo, notable en Barcelona y Girona; máximas en ascenso en el litoral, más acusado en el litoral de Girona, en descenso en el cuadrante noroeste y en con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste, que tenderá a girar a componente norte en el Pirineo y Ampurdán a últimas horas». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas mínimas en ascenso notable en Barcelona y Girona».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará cielos nubosos a cubiertos en la Península y abundantes nubes altas en Baleares. A su paso dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur de forma menos intensa, aunque sin descartar con persistencia en zonas de los Sistemas Central e Ibérica norte, pudiendo llegar al final del día a las islas Baleares. Se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en dicha Comunidad y zonas del Cantábrico oriental sin descartar alguna tormenta aislada. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles ocasionales en las islas centrales. Se espera calima con altas concentraciones en las islas más orientales y durante la primera parte del día en las centrales. Probables brumas y nieblas en zonas altas del interior asociadas al paso del frente. Máximas en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular y ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. Mínimas en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. En Canarias, ascensos de las temperaturas pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife».