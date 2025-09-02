El METEOCAT activa las alertas en estas partes de Cataluña por lluvias muy fuertes: lo que está a punto de llegar

Estas partes de Cataluña están en alerta por lluvias muy fuertes, lo que está a punto de llegar pone los pelos de punta. Será mejor que nos preparemos para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán en esta parte tan importante del país. El norte de España se enfrenta a un desafío que puede ser enorme, en especial en estos días en los que el tiempo puede ser protagonista.

Deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Tendremos que empezar a visualizar un cambio de tendencia que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Tocará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser significativo. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas cargadas de actividad. El Meteocat no duda en activar una importante alerta por esta razón.

Las alertas que se activarán en estas partes de Cataluña

Cataluña se prepara para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán unos días cargados de planes. La vuelta a la rutina puede acabar siendo lo que nos acompañará en este tipo de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante.

Los expertos no dudan en advertir que vamos a vivir una temporada del todo inesperada, con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo lo que nos hará volver al trabajo o a las clases con la chaqueta en la mano. Llegan aquellos primeros días de septiembre en los que tendremos que empezar a prepararnos para sacar la ropa de entretiempo.

El calor intenso de agosto se escapa y en su lugar, nos espera un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar esta diferencia significativa que puede ser la que nos acompañará en estos momentos.

Es hora de apostar claramente por unas alertas que pueden acabar activándose en algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo de Meteocat que no trae buenas noticias.

Estas lluvias que llegan activan las alertas del Meteocat

El sistema de alertas por tiempo violento está a punto de activarse, de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para un importante cambio de tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de una serie de detalles que serán los que nos afecten de lleno.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos en la mitad oriental y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, aumentando a nuboso en el Valle de Arán por la tarde. Probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y localmente fuertes en el litoral central a primeras horas, sin descartarlos en puntos del prelitoral o puntos del litoral norte. Temperaturas mínimas en descenso, que será ligero en la mitad oriental; máximas en ascenso en el Pirineo y el tercio sur, en descenso en el Ampurdán, y sin cambios en el resto. Viento del noroeste en el Ampurdán la primera mitad del día, disminuyendo a flojo variable por la tarde; en el resto viento flojo variable, con intervalos de sureste en el litoral central por la mañana, predominio de la componente oeste en general en las horas centrales y aumento a suroeste moderado en el litoral al final del día». Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes a primeras horas en el litoral central».

Las lluvias acabarán imponiendose en esta recta final de la temporada: «En la Península se prevé circulación atlántica, con el tránsito de un frente de oeste a este y nubosidad de evolución dispersa en el tercio norte. Así, son probables precipitaciones en casi todo el extremo norte, que pueden ir acompañadas de tormenta y, con menor probabilidad, afectar a zonas aledañas. Pueden ser abundantes en el Cantábrico oriental. Por la tarde, con un amplio margen de incertidumbre, pueden darse chubascos y tormentas dispersos en el interior del cuadrante nordeste y litorales catalanes, más probables en el Pirineo oriental, Ibérica oriental y zonas intermedias. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, más persistentes en Galicia, así como brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña».

Siguiendo con la misma previsión:»En Canarias se darán cielos nubosos en los nortes, con posibles precipitaciones débiles dispersas en las islas montañosas, más probables en La Palma y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en descenso acusado en el centro norte, en aumento en el interior sudeste. Mínimas en aumento en buena parte de la Península, con descenso en el tercio noroeste interior. Pocos cambios en el resto del país. Las máximas pueden superar los 35 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste y las mínimas no bajarán de 20 en el casi todo el área mediterránea y puntos del Guadalquivir. Soplarán vientos de flojos a moderados de componente norte en buena parte de la Península, sur tendiendo a a moderados de norte y este en el área mediterránea oriental, variables en el sudeste, Alborán y Estrecho. Pueden darse intervalos de fuerte en el Cantábrico y Ampurdán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».