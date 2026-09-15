Cielo despejado y temperaturas en ascenso marcan el día en toda la provincia de Barcelona este 15 de septiembre de 2026. El viento soplará flojo, con algunas rachas más intensas en el litoral sur. A continuación, te presentamos la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

La jornada en Barcelona se presenta con un cielo despejado y brillante que se despereza lento al amanecer. A primera hora de la mañana, las temperaturas se situarán en unos agradables 22 grados Celsius, ofreciendo una sensación térmica que roza los 21. El viento soplará del sureste a una media de 10 km/h, propiciando un ambiente fresco pero sin riesgo de lluvia, ya que no se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando una máxima de 32 grados, mientras que la humedad relativa fluctúa, dejando una sensación térmica que puede llegar a ser algo más cálida. Será un buen momento para disfrutar de la luminosidad que nos regala el largo día, con un generoso horario que va desde las 07:31 hasta las 20:00. La brisa del sureste, aunque moderada, aliviará el calor en los momentos más intensos. Una tarde perfecta para pasear por la ciudad y dejarse envolver por el vibrante ambiente barcelonés.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nubes grisáceas

La mañana empieza en L’ Hospitalet de Llobregat con un ambiente turbio, donde el viento fuerte anuncia un cambio inminente. El cielo, cubierto de nubes grises, sugiere que el día no será tranquilo. A medida que avanza la jornada, se espera un descenso notable de las temperaturas, alcanzando un máximo de 33 grados en el pico del día, pero con una sensación térmica que podría ser más intensa. Las ráfagas de viento soplarán a 40 km/h, creando una sensación de inestabilidad.

A diferencia de la calma matutina, la tarde traerá consigo un aire más fresco y húmedo, con máximas que rondarán los 31 grados y una humedad que podría llegar hasta el 65%. Aunque no se prevén lluvias significativas, los fuertes vientos y el aumento de la humedad podrían resultar un poco agobiantes. Por ello, es recomendable llevar un paraguas por si acaso y no olvidar una bufanda para contrarrestar el aire fresco que se avecina.

Cielo parcialmente nublado y caluroso en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas agradables alrededor de 21 grados y un cielo parcialmente nublado, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que augura un ambiente seco y soleado durante la mañana. Con una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados, el calor se hará sentir, acompañado de vientos suaves que soplan desde el sureste a 10 km/h.

A medida que avance la tarde, el termómetro rondará los 30 grados, manteniendo una sensación térmica similar. La reducción de la humedad, que oscilará entre el 30 y el 65 por ciento, hará que la tarde se sienta más fresca. Los habitantes de Badalona podrán disfrutar de aproximadamente 12 horas de luz antes de que el sol se ponga a las 20:00. Sin embargo, no se descartan algunas ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable estar atentos a las condiciones durante el día.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

Cielo mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados. El viento soplará de forma suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, asegurando un día tranquilo y estable.

Resulta un momento perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza. Las buenas condiciones del tiempo invitan a salir y aprovechar al máximo el día, ideal para las actividades diarias sin preocupaciones.