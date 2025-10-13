En España hay un idioma que triunfa como segundo idioma, el inglés, en casi todo el país es el preferido, menos en Canarias, donde se apuesta por estudiar otro idioma. El estudio de los idiomas es algo que siempre suma, por lo que, son muchos los que deciden estudiar alguno de los que pueden acabar de darles más de una sorpresa en breve. Lo que esperamos que llegue es un cambio significativo que acabará marcando unos días en los que todo puede ser posible.

Estaremos a merced de un idioma del que nadie da crédito y que puede acabar marcando una diferencia significativa. Las Canarias parece que apuestan por algo muy diferente que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Será el momento de poner en mente una novedad educativa que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días. Las Canarias van contracorriente y en su lugar, prefieren optar por un idioma que puede sorprendernos a más de uno. Es hora de saber qué idioma estudiar y quizás tener algunas ideas de lo que se hace en otras partes del país.

Nadie da crédito a lo que hacen los niños en esta comunidad

Hay una comunidad autónoma que parece que va contracorriente. Es una de las que está lejos de ser la que pensábamos, siendo uno de los elementos que puede acabar marcando una diferencia importante. Son días de aprovechar al máximo cada uno de los pasos que tenemos por delante para hacer realidad algunas novedades destacadas.

Los niños de esta comunidad pueden acabar siendo los que nos marcarán una diferencia importante en estos días. Será el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que van llegando y que pueden acabar generando un cambio de tendencia a la hora de estudiar.

Podemos estudiar un idioma diferente del inglés, que, aunque es uno de los que más se habla, tampoco es el preferido de los habitantes de las Canarias. Lo que quieren estos niños es aprender un idioma que no es nada fácil, pero que puede abrirles muchas puertas.

El alemán es el que eligen estos niños por una razón de peso que debemos conocer y que quizás nos hagan descubrir lo mejor de este tipo de idiomas que puede ser clave.

En Canarias los niños no estudian inglés como el resto de España

Los colegios alemanes en Canarias son una realidad que no se repite en el resto de España. Hay una prioridad de los niños de esta comunidad que les empuja a aprender en este idioma que es más difícil que el inglés, pero siempre tiene sus ventajas.

Desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria nos han dado una razón de peso e histórica para esta germanización de las islas. Según un artículo recientemente publicado por esta universidad: «Los servicios de inteligencia del Tercer Reich utilizaron Canarias como una base estratégica durante la II Guerra Mundial para apoyar sus campañas navales, recabar información sobre los movimientos aliados, controlar el escenario bélico en el Atlántico y diseñar acciones subversivas para los territorios franceses en África, según se desprende del trabajo llevado a cabo por Marta García Cabrera, investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC. La autora señala que, a pesar de la neutralidad oficial de España en la contienda, la posición geoestratégica del Archipiélago y el peso de la influyente comunidad alemana en las Islas convirtieron a Canarias en un enclave relevante para las operaciones clandestinas de la inteligencia germana, que no sólo empleó redes diplomáticas y consulares para obtener información, sino que también estableció una amplia red de información y sabotaje coordinada por la Abwehr (el servicio secreto alemán). Al frente de esta red, bajo la que operaban más de 70 agentes alemanes y españoles, se encontraba el ciudadano alemán Edmund Nehrkorn (alias Niemann); su influencia se extendía desde Canarias hasta territorios africanos como Cabo Juby, Ifni y Fernando Poo».

Siguiendo con la misma explicación: «El archipiélago canario fue además un escenario clave para la red transatlántica de contrabando de información que, a bordo de buques mercantes españoles, conectaba España con Argentina. Además, los alemanes desplegaron una importante sección de inteligencia naval vinculada con la Etappenorganisation, el organismo responsable del suministro de submarinos y la vigilancia marítima, con agentes tan destacados como Jacob Ahlers, Walter Sauermann y Otto Bertram, entre otros muchos. La inteligencia alemana contó con el apoyo directo de oficiales del ejército español, autoridades portuarias y de la aviación, así como colaboradores civiles, lo que facilitó las operaciones clandestinas del Tercer Reich. La Abwher también utilizó las Islas para establecer una de las estaciones más importantes de la Red Plankert, un servicio militar de monitoreo e interceptación radiofónica que, en Las Palmas de Gran Canaria, contaba con la implicación de operadores como Heinrich Maur, Kurt Karl Soeder y Arthur Gebauer. Aun con esta intensa actividad de inteligencia y espionaje desplegada por la Alemania nazi en Canarias, cabe resaltar que las Islas también fueron objetivo directo de los esfuerzos aliados, que trataron de controlar el Atlántico y reducir la influencia alemana en la región. García Cabrera destaca el carácter novedoso de la investigación, al centrarse en un campo poco estudiado como es el papel de Canarias como escenario estratégico del Servicio Secreto nazi, y entre los asuntos que aborda resalta la cobertura informativa del sistema secreto naval alemán, que completa los trabajos sobre estrategia naval alemana del profesor Díaz Benítez».