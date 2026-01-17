La advertencia de una pediatra a los padres: “Si tu hijo no tiene tardes libres, está sobrecargado”

El ritmo de vida que llevamos, con horarios de trabajo largos, ha provocado algo muy común en muchas familias y que tiene que ver con el hecho de que los niños estén todas las tardes ocupados. Otros padres en cambio, lo hacen porque desean que su hijo realice varias actividades a lo largo de la semana, y que, de alguna manera pueda aprovechar el tiempo cuando en realidad, puede que el efecto provocado sea el contrario. Música, deporte, idiomas, refuerzo escolar. Todo suma, o eso parece tal y como se extrae de la advertencia de una pediatra.

Cada vez más expertos avisan de que muchos niños viven con agendas propias de adultos, sin apenas tiempo para descansar, aburrirse o simplemente jugar sin normas. No es una cuestión puntual ni exclusiva de determinadas familias. Se está normalizando que los menores tengan actividades programadas todos los días de la semana. Desde la consulta, esta sobrecarga se traduce en niños más cansados, con dificultades para conciliar el sueño, más irritables y con menos margen para disfrutar de la infancia. Y no siempre los padres son conscientes de que el problema no está en una actividad concreta, sino en la suma de todas.

La advertencia de una pediatra: Si tu hijo no tiene tardes libres, está sobrecargado

La pediatra estadounidense Dyan Hes, con más de 20 años de experiencia y madre de dos hijos, reconoce a Business Insider que ve este patrón a diario. Niños que no tienen tardes libres, que encadenan clases y entrenamientos y que llegan a casa sin tiempo real para desconectar.

Según explica, muchos padres organizan estas rutinas pensando en el futuro: mejores notas, más oportunidades, incluso una hipotética beca deportiva. El problema es que esa presión no suele traducirse en mejores resultados y sí en más estrés infantil.

En consulta, Hes detecta señales claras: menores que necesitan melatonina para dormir, que están constantemente agotados o que han perdido el interés por actividades que antes disfrutaban.

No todo lo «productivo» es saludable

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cualquier minuto libre debe estar ocupado. Sin embargo, Hes explica que el tiempo sin estructura es fundamental para el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. De este modo, jugarsin instrucciones, inventar historias, aburrirse o simplemente no hacer nada ayuda a regular el estrés y favorece la creatividad. Cuando ese espacio desaparece, los niños no tienen margen para escucharse ni para relajarse antes de irse a la cama.

Son muchos los pediatras, no sólo Hes, que recuerdan que el descanso también forma parte del crecimiento, igual que la alimentación o el sueño.

Compararse con otros niños no ayuda

Las redes sociales han añadido un nuevo factor de presión. Ver a otros niños compitiendo, actuando o acumulando logros puede empujar a muchas familias a apuntar a sus hijos a actividades que en realidad no desean. La experta insiste en que las extraescolares deberían responder a lo que le gusta al niño, no a lo que hacen los demás. No todos disfrutan del mismo deporte ni tienen que destacar en algo concreto.

Dejar que los niños también puedan decir no

Otro punto clave es permitir que los niños expresen cuándo una actividad ya no les compensa. Abandonar una extraescolar no es un fracaso ni una decepción, sino parte del aprendizaje. Muchos menores continúan en clases o entrenamientos por miedo a defraudar a sus padres. Mantener un diálogo abierto y transmitir que no pasa nada por cambiar de opinión es esencial para su bienestar emocional.

Al menos una tarde libre a la semana

Como regla general, los pediatras recomiendan reservar al menos una tarde sin actividades programadas. Un espacio fijo para estar en casa, jugar tranquilos o pasar tiempo en familia. Otra recomendación habitual es limitar las extraescolares a una o dos a la vez. Si un niño tiene algo todos los días después del colegio, la señal de sobrecarga es clara.

Menos estructura, más juego

Cuando las actividades son necesarias por conciliación, conviene optar por programas menos rígidos. Espacios donde los niños puedan moverse, dibujar o socializar sin objetivos ni evaluaciones constantes. El bienestar infantil no depende de una agenda llena, sino de un equilibrio real entre actividad, descanso y disfrute.

El impacto invisible del cansancio acumulado

Uno de los efectos menos visibles de la sobrecarga de actividades es el cansancio que se va acumulando sin hacer ruido. No siempre se manifiesta con quejas claras, pero sí con cambios de humor, falta de concentración o menor tolerancia a la frustración. Muchos padres interpretan estas señales como «etapas normales», cuando en realidad el cuerpo está pidiendo una pausa.

Al final, la advertencia de la pediatra recuerda que los niños no siempre saben expresar que están saturados. Por eso, observar su comportamiento, su descanso y su nivel de disfrute es clave. Si todo se convierte en obligación y desaparece la ilusión, conviene replantear la agenda antes de que el agotamiento pase factura.