ZERO.ZERO, el biberón para combatir los cólicos del lactante

La dermatitis del pañal o los reflujos son dos situaciones muy habituales a las que tienen que hacerle frente los bebés. No obstante, no son las únicas. Buena muestra de eso es que también son muy habituales los conocidos cólicos del lactante. Cólicos estos que ahora se pueden combatir de manera contundente con el nuevo biberón que se ha presentado. Nos estamos refiriendo a ZERO.ZERO.

¿Quieres conocerlo? Sigue leyendo, te lo presentamos a continuación.

¿Quién lo ha fabricado?

La empresa Suavinex, que es una marca de referencia en el ámbito de la puericultura en España, es la que ha procedido a darle forma al citado biberón. Con el mismo pretende conseguir acabar con uno de los problemas y molestias más frecuentes a las que tienen que hacerle frente los bebés como son los cólicos que sufren durante la lactancia.

Con este paso, la mencionada marca logra seguir manteniéndose como un referente y es que no hay que pasar por alto que, además, es miembro del Comité Europeo Child Use and Care Articles. Un organismo este último que se encarga de elaborar lo que es la normativa para los artículos de puericultura.

El biberón ZERO.ZERO

Innovación es la clave que define y que ha propiciado que se le pueda dar forma a este mencionado biberón anticólicos que viene a revolucionar el sector de la lactancia. Y lo hace gracias a que su sistema se compone de estas dos partes claramente diferenciadas y que suponen un verdadero avance:

Una bolsa anticólico , que ayuda a reducir los citados cólicos y que viene a funcionar de manera similar a las glándulas mamarias . Esto lo que supone, como se ha dado a conocer desde Suavinex, es que “se contrae al ritmo que el bebé va succionando sin necesidad de aire exterior, para compensar el vacío que se produce por dentro”.

, que ayuda a reducir los citados cólicos y que . Esto lo que supone, como se ha dado a conocer desde Suavinex, es que “se contrae al ritmo que el bebé va succionando sin necesidad de aire exterior, para compensar el vacío que se produce por dentro”. La tetina, que ha sido diseñada y fabricada para que se asemeje lo más posible a la longitud, la forma y el tacto del pezón materno. Algo que la convierte en una gran novedad en el mercado. Está realizada en silicona ultrasuave coloreada, de ahí que tenga un aspecto bastante similar a la apariencia de la piel del mencionado pezón de la mujer. Se encuentra avalada esta tetina por la Sociedad Española de Odontopediatría y, además, se halla recomendada por la Asociación de Especialistas Italianos en Ortodoncia.

Estos dos elementos son los que ayudan a hacer de ZERO.ZERO el biberón perfecto para combatirlos cólicos del lactante. Y es que, como hemos expuesto, evitan que el pequeño ingiera aire, no hay burbujas y, por tanto, la leche tampoco se oxida y consigue mantener en perfecto estado todos y cada uno de sus nutrientes.

Tres flujos

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otra serie de aspectos relevantes de este nuevo artículo de puericultura como son los tres tipos de flujo que permite. En concreto, nos estamos refiriendo a los siguientes:

Flujo lento , que está indicado para los primeros días de vida del bebé. Tiene la particularidad de que deja pasar poca cantidad de leche.

, que está indicado para los primeros días de vida del bebé. Tiene la particularidad de que deja pasar poca cantidad de leche. Flujo medio . Este viene a dejar pasar a todos los líquidos que cuenten con una densidad media. De ahí que no solo pueda servir para que los pequeños tomen leche sino también zumos e incluso ciertas papillas.

. Este viene a dejar pasar a todos los líquidos que cuenten con una densidad media. De ahí que no solo pueda servir para que los pequeños tomen leche sino también zumos e incluso ciertas papillas. Flujo adaptable, que es el que se caracteriza porque viene a dejar pasar el alimento en base a la succión que realice el bebé. Se considera que es una buena opción cuando se combina el biberón y el pecho de la madre.

Otros datos de interés

Además de toda la información otorgada hasta el momento, merece la pena descubrir otros datos interesantes como son los siguientes: