El recinto ferial de Palma ya tiene arquitecto, se inaugurará la próxima legislatura y costará 40 millones. El jurado del concurso de anteproyectos para su construcción ha elegido por unanimidad como propuesta ganadora la del Estudio Vivas Arquitectos de Barcelona.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha apuntado que la voluntad es licitar las obras a finales de 2026 y que se puedan iniciar a partir del 2027.

El presupuesto total es de unos 33 millones de euros para el edificio propio del recinto y, de otros seis millones de euros para equipamientos posteriores.

Según ha destacado Martínez, el jurado (integrado por representaste de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, arquitectos y representantes de la sociedad civil) ha valorado la «sencillez y contundencia» del proyecto, así como la adaptación al entorno y la eficiencia energética del edificio.

Unos trabajos que durarán entre dos y tres años para la construcción de un recinto de entre 18.000 y 20.000 metros cuadrados, que permitirá celebrar varios eventos a la vez y tendrá una capacidad para 8.000 personas.

El nuevo equipamiento municipal que estará ubicado en los terrenos adyacentes al Hospital de Son Llàtzer, incluirá almacenes, espacios expositivos, salas de conferencias y una zona de servicios, así como un aparcamiento de entre 1.000 y 2.000 plazas. El alcalde ha puesto en valor igualmente el «alto nivel» de las 23 propuestas que el jurado ha analizado.

Sobre la gestión del futuro recinto, Martínez ha subrayado que se está valorando cuál puede ser la manera. La intención, ha dicho, es que sea de gestión pública aunque no sólo municipal, sino que participen también el Consell de Mallorca y el Govern.

Igualmente, los presupuestos municipales para 2026 incluyen una partida de 11 millones de euros, destinada a la posible licitación de las obras durante ese año y enmarcados en el total de 33 millones previstos.

Martínez ha resaltado que la elección del proyecto ganador es un paso más para que el recinto ferial sea una realidad. El siguiente paso es formalizar el contrato con Vivas Arquitectos, que tendrá un plazo de entre cinco y seis meses para desarrollar el proyecto.

Así, la intención es que las obras puedan comenzar en 2027 y, según ha calculado el alcalde, con una ejecución de «estas características», podrían acabar en 2029.

Un recinto de cuatro hectáreas

El proyecto ganador contempla un total 41.200 metros cuadrados (m2) construidos, de los que la mitad (21.000) se destinan a aparcamientos y almacenes; y otros 19.000 son para el recinto ferial propio.

Este edificio albergará 10.000 metros cuadrados de espacio expositivo, mientras que el resto, de dimensiones similares, será para restaurantes, bares, oficinas y espacios complementarios. Igualmente, se prevé un gran patio exterior.

De este modo, el edificio del recinto se podrá dividir en hasta tres naves diferentes, lo que permitirá albergar «tres eventos de gran dimensión» al mismo tiempo con una capacidad máxima de 8.000 personas.

Entre otros espacios, cuenta con un auditorio de 220 butacas, salas de conferencias, espacios para presentaciones y salas multifuncionales, así como con una parte de restauración y bar, que se sacarán a concesión.

En cuanto al aparcamiento, tendrá una capacidad aproximada de 700 plazas. El alcalde ha apuntado que en el exterior del solar hay más aparcamientos y que la nueva estación de tren también incluirá más. «Será un espacio con una dotación importante», ha destacado.

Sobre el estudio de arquitectos ganador, Martínez ha puesto en valor su trayectoria, calificándolos como «idóneos» para el proyecto. Se trata de un estudio de Barcelona que ha llevado a cabo edificios de carácter público, social y urbano, así como espacios para la Universitat Autònoma de Barcelona.

Por otro lado, el jurado ha hecho dos recomendaciones al proyecto para incluir una actuación «muy cuidadosa» en el aislamiento acústico de la infraestructura, así como para prever la futura estación de tren en la zona.