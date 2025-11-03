Prisión provisional para el conductor del accidente mortal en la rotonda de Son Castelló de Palma

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional del conductor detenido por su implicación en el accidente ocurrido el pasado sábado en Son Castelló, en el que falleció un joven argentino de 27 años.

El sospechoso, que circulaba sin carné en el momento del siniestro, llegó a los juzgados de Vía Alemania de Palma alrededor de las 08:45 horas para pasar a disposición judicial. El accidente se produjo a primera hora del sábado en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller (Ma-11), en el kilómetro 4,5, cuando el vehículo del detenido colisionó frontalmente con la moto en la que viajaba la víctima. En el coche del sospechoso viajaban otras cuatro personas que también fueron arrestadas inicialmente, pero que finalmente han quedado en libertad con cargos.

Uno de los ocupantes del vehículo implicado en el accidente que acabó con un motorista argentino fallecido asegura a la Policía Local que él iba en el asiento de detrás del coche enrollándose con una chica a la que se había ligado en una discoteca esa misma madrugada, según han informado a OKBALEARES fuentes de la investigación próximas al caso.

El conductor, que primero huyó del lugar del accidente y que cuenta con varios antecedentes, se entregó el domingo a la Policía Local de Palma. Está acusado de un delito de omisión del deber de socorro y de hurto, ya que el vehículo implicado estaba reportado como robado y tenía las placas clonadas. Los test realizados indicaron que el conductor dio negativo en drogas.

Durante el fin de semana, otros ocupantes del vehículo se presentaron voluntariamente en dependencias policiales acompañados de sus abogados, quedando todos en libertad tras declarar. El caso sigue bajo investigación por las autoridades judiciales.

Cabe recordar que vehículo circulaba con matrículas clonadas y figura como robado. Los agentes policiales, nada más llegar al lugar del siniestro, acudieron al rent a car donde supuestamente estaba registrado el coche… y se llevaron una sorpresa mayúscula: el coche no correspondía a esa matrícula. Las placas eran falsas.

Varios testigos presenciaron el accidente. «El fuego era tremendo, el coche estaba prácticamente derretido», relató uno de ellos. «Parecía una escena de guerra», añadió otro, todavía conmocionado.

El cuerpo del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde próximamente se le practicará la autopsia. Las autoridades argentinas ya han sido notificadas de la tragedia.