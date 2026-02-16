Mejoras en el servicio de buses interurbanos: nuevas paradas del TIB en Palmanova, Magaluf y Bendinat

El Govern de la popular Marga Prohens mejora la conexión en transporte público en el servicio de autobús interurbano TIB en la zona de Calvià. A partir de este lunes habrá más frecuencias con la entrada en vigor de nuevos horarios de diversas líneas de la zona de Poniente, entre núcleos del municipio y con Palma.

A partir de este 16 de febrero, la línea 105 modifica su itinerario en Palmanova incorporando el paso por las paradas CEIP Cas Saboners, Cas Saboners 1 y 2 y Palmanova oest 1 y 2. Por otra parte, también se modifica el recorrido para incorporar el paso de la línea por Bendinat y se incluyen nuevas paradas en Portals Nous. Pasará por primera vez por la avenida Cas Saboners (Magaluf) con 5 paradas, 3 de las cuales son nuevas (cerca de Eroski, y del CEIP Cas Saboners).

La línea 105 (que conecta Sol de Mallorca, Cala Vinyes, Magaluf, Palmanova, Costa d’en Blanes, Son Caliu y Portals Nous con Palma) incorpora el paso por Bendinat, ofreciendo más servicio a los usuarios de la zona que actualmente disponen de la línea 108.

El servicio dejará de realizar las paradas de Pere Vaquer Ramis, Playa de Son Maties, Pinzons, Playa de Palmanova y Punta Marroig. No obstante, estas paradas seguirán operativas para las líneas 104 (Magaluf-Palma), 123 (Santa Ponça-Cas Català) y la A11 (Peguera-Aeropuerto).

De esta forma, se adecúa el recorrido para favorecer el uso del TIB por parte de residentes y se desvía de zonas más turísticas ya cubiertas por otras líneas. Ofrecerá 7 rutas diarias Calvià-Palma y 8 Palma-Calvià. De lunes a domingo.

Las líneas 102 Peguera–Palma y 103 Santa Ponça–Palma amplían su servicio con más expediciones de lunes a viernes. De este modo, la 102 añade nueve salidas desde Palma y diez desde Peguera; en el caso de la línea 103, suma nueve más desde Costa de la Calma y diez expediciones adicionales desde Palma.

Por otro lado, la línea 104 incrementa considerablemente el servicio con 17 y 16 expediciones más por sentido durante toda la semana. Además, amplía el horario al final del día con una última salida desde Magaluf a las 23:20 horas y desde Palma a las 22:30 horas.