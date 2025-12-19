Marc Pons apremia al Govern para acelerar el arreglo de un puente a 50 metros de la casa de sus padres

El diputado no adscrito Xisco Cardona ha denunciado un posible conflicto de intereses del diputado socialista menorquín Marc Pons durante la comparecencia de esta semana en una comisión del Parlament del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, a petición del PSOE. El motivo de la comparecencia era para explicar los trámites para la reconstrucción de los tres puentes afectados por la DANA que barrió Es Mercadal (Menorca) el año pasado. Uno de los puentes a reconstruir está a 50 metros de la vivienda de los padres del socialista.

El Pont de Baix es uno de los tes puentes que atraviesan la localidad menorquina de Es Mercadal que fueron arrasados por la DANA que afectó al pueblo en agosto de 2024. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, comparecía a petición del PSOE para explicar el momento de la tramitación para la reconstrucción de los tres puentes.

Durante la comparecencia en el Parlament, el diputado no adscrito, también menorquín como Marc Pons, Xisco Cardona, afeó al socialista que fuera él el que exigiera explicaciones y criticara al conseller por la lentitud de la tramitación de unas obras de reconstrucción de un puente «que está a 50 metros de la casa de sus padres», dijo Cardona.

Cardona apeló al código ético y la ley de buena administración y buen gobierno ya que ambas mencionan los conflictos de intereses. El diputado no adscrito no entendía como «de 18 diputados que tiene su grupo, tenga que venir precisamente usted que tiene intereses familiares a 50 metros en el mismo carrer de Baix».

Esta denuncia pública no amilanó a Marc Pons: «Porque soy vecino de Es Mercadal, porque tengo toda mi familia en Es Mercadal, porque tengo amigos de toda la vida que viven en esa calle, porque conozco perfectamente la zona, tengo derecho más que nunca a pedir la comparecencia del conseller y pedir explicaciones. Quien dice esto no entiende qué es lo que representa el juego democrático».

El ‘Pont de Baix’ es un puente histórico, arrasado durante la DANA que sufrió Es Mercadal hace un año y medio. Se está tramitando su reconstrucción al igual que otros dos puentes igualmente dañados en aquel desastre meteorológico.

Otro lio en el que se involucra a Marc Pons, portavoz adjunto en el Parlament balear y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Recientemente ha sido señalado por la UCO por su posible colaboración en el ‘caso Hidrocarburos’ en cuya investigación aparecen whatsapps cruzados con Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.