El Mallorca no elude posiciones de descenso, pero sale del agujero. Por un solo gol de diferencia con respecto a la Real Sociedad (-5 por -4) los de Arrasate continúan en la zona roja, pero tras conseguir ante el Alavés su primera victoria de la temporada por lo menos empiezan a ver la luz. Cinco equipos están empatados a cinco puntos al paso por la séptima jornada de Liga. El próximo partido será este sábado en San Mamés ante un Athletic en crisis que ocupa la novena posición con 10 puntos.

Levante, Rayo, Celta, Real Sociedad y Mallorca comparten puntuación y, en parte, también sensaciones. Salvo los valencianos, recién ascendidos, el resto están muy por debajo de las expectativas, en tanto que otros equipos con los que no se contaba están atesorando muchos puntos para cuando venga la etapa de vacas flacas. Son los casos del Elche, cuarto con 13 puntos, del Espanyol, sexto con 12, del Getafe, séptimo con 11 o incluso del Alavés, undécimo con 8, aunque los vitorianos perdieron en Son Moix una oportunidad de oro.

Ahora toca prepararse para visitar San Mamés y enfrentarse a un Athletic que empezó muy bien la temporada, pero que ha caído a plomo tras la lesión de su gran estrella, Nico Williams. El extremo internacional, que se lesionó precisamente con la selección, lleva ausente cinco jornadas y en ese periodo su equipo ha sufrido cuatro derrotas y sólo ha sido capaz de sumar un punto, en su estadio ante el Girona. Se espera que Nico vuelva a las alineaciones este miércoles en la Champions ante el Borussia, en un partido clave para los bilbaínos, que fueron derrotados en la primera jornada por el Arsenal.

Por lo que al Mallorca se refiere, a la baja de Kumbulla por lesión hay que unir también la del japonés Asano, que tuvo que retirarse ante el Alavés con problemas musculares, y que tampoco parece que vaya a llegar a tiempo al choque del sábado. Arrasate intentará recuperar a Omar Mascarell, aunque será complicado, y definitivamente no podrá contar ni con Virgili, con la selección sub20, ni con Dani Rodríguez, en este caso por problemas disciplinarios.