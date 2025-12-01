Luis Orejuela, la gran novedad del Mallorca en la Copa

El joven lateral izquierdo Luis Orejuela es la gran novedad de la convocatoria del Mallorca para el partido de Copa del Rey de mañana en Soria ante el Numancia. Arrasate acude a él tras haberlo tenido entrenando con la primera plantilla y ante la baja de Lato, que aún no se ha recuperado. El técnico, que quiere darle descanso al colombiano Mojica, elegirá entre el franco-argelino Salhi y el propio Orejuela para cubrir el lateral izquierdo en el estadio de Los Pajaritos.

El técnico vasco planea introducir bastantes cambios con respecto al partido que se jugó el pasado sábado ante Osasuna en Son Moix, ya que ahora mismo la prioridad para el club es salir cuanto antes de la zona baja, y en este contexto adquiere una especial importancia el choque del viernes en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, ya que se considera una gran oportunidad para lograr la segunda victoria de la temporada fuera de casa.

Así las cosas, dos titulares fijos como Maffeo y Mojica se han caído de la convocatoria, en la que no ha entrado finalmente el joven Olaizola, que sí participó en el partido de la anterior eliminatoria ante el Sant Just. De todos modos, la idea es que muchos de los habituales, como por ejemplo Valjent y Raíllo, tengan descanso completo. En cambio, Arrasate aprovechará el partido para darle minutos a Kumbulla, que tras la lesión que le ha tenido más de dos meses parado volverá al equipo titular.

Un posible once inicial podría ser el formado por Cuéllar, Mateu Morey, David López, Kumbulla, Salhi o Orejuela, Antonio Sánchez, Mascarell, Pablo Torre, Asano, Abdón y Llabrés. En el banquillo esperarán su oportunidad Muriqi, Morlanes, Sergi Darder, Samú Costa, Virgili, Mateo Joseph, Raíllo, Valjent y Marc Doménech.