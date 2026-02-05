Los hoteleros no aflojan: Volverán a mostrar su rechazo a una subida de la ecotasa en la reunión del miércoles

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha reiterado su oposición a una posible subida del Impuesto de

Turismo Sostenible (ITS), cuyo debate llevará el Govern balear la próxima semana a la Mesa de Diálogo Social en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, donde están representados sindicatos y empresarios.

En declaraciones a esRadio Baleares, Vich aseguró que la postura del sector

hotelero “ha sido firme” desde el inicio: “Seguimos manteniendo nuestra

oposición, es una oposición fundamentada”.

El presidente de la FEHM cuestiona que una subida del ITS vaya a cumplir su

objetivo de “contención” en temporada alta: “Se ha demostrado claramente que una subida impositiva no tendrá ningún efecto en la demanda”, sostuvo, y

advirtió de un posible efecto reputacional en los principales mercados:

“Esperamos que no prospere, se mandan mensajes negativos a nuestros

mercados emisores, en Reino Unido y Alemania se está percibiendo como un

ataque al turismo”.

Vich también puso el foco en la ejecución de los fondos ya recaudados: “Hasta

ahora hemos sido incapaces de invertir toda la recaudación de la ecotasa, estamos recaudando 140 millones de euros al año y se descubrió que había

más de 550 millones de euros en un cajón de proyectos no ejecutados”, afirmó.

Finalmente, reclamó abordar el crecimiento de la oferta no reglada: “Hay 2

millones y medio de personas que pernoctan en Mallorca que ni pagan

ecotasa, ni pagan nada”, apuntó.

El PSOE no asistirá a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad para defender la iniciativa para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, al considerar que la propuesta es de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y que la debe defender ella.

Así se lo han trasladado los socialistas a la presidenta del Ejecutivo en una carta este miércoles, según ha informado el portavoz del grupo, Iago Negueruela, después de la Junta de Portavoces.

La propuesta pactada entre el Govern y el PSOE en el último Debate de Política General del Parlament se debatirá la semana que viene en la mesa, según apuntó el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que invitó al PSIB al debate.