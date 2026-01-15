Hay caso Raíllo: el jugador no quería que se anunciara su renovación y ahora mismo sus relaciones con el club no atraviesan precisamente su mejor momento, según ha podido saber OKBALEARES. El defensa cordobés quería más tiempo para decidir sobre su futuro, pero la entidad decidió hacer oficial su continuidad, que era además automática por número de partidos jugados.

Antonio Raíllo sabía que por contrato su renovación estaba asegurada, ya que existía una cláusula muy concreta al respecto. Sin embargo, le pidió al club que esperara a anunciarlo porque estaba meditando la posibilidad de salir en junio en caso de que le hubiera llegado una gran oferta del extranjero. Su voluntad era continuar en el Mallorca, pero quería dejar esa puerta abierta por si acaso.

El club, por su cuenta, decidió hacer oficial la renovación del jugador, utilizando un vídeo grabado hace varias semanas y, por supuesto, sin incluir ni una sola imagen de Raíllo firmando su nuevo contrato con nadie de la directiva. Cuando el jugador fue informado de lo que había sucedido, mostró de inmediato su disconformidad, aunque ya era tarde.

Antonio Raíllo, que sufrió en un entreno de la pasada semana una luxación de clavícula que estuvo a punto de mandarle al quirófano, y que según los diagnósticos médicos debía tenerle apartado del equipo durante un mes, se presentó ayer en Son Bibiloni con el objetivo de jugar el sábado ante el Athletic, algo que se decidirá a última hora en función del informe que realicen los servicios médicos, ya que se corre el riesgo de que no sólo recaiga, sino que también el problema derive en una rotura de clavícula, lo que mandaría al futbolista al quirófano y supondría, esta vez sin marcha atrás, un largo periodo de baja.

Hay que recordar que Raíllo ya consiguió jugar en la misma semana en la que fue intervenido de una rotura en el pómulo, pero la clavícula es una zona mucho más delicada, especialmente para un defensor que tiene que saltar y estar en contacto físico con los delanteros contrarios durante todo el partido.