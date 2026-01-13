Raíllo renueva con el Mallorca hasta 2027

Antonio Raíllo seguirá en el Mallorca como mínimo hasta junio de 2027, tras anunciarse este martes de manera oficial su renovación por una temporada, aunque era un secreto a voces, tal y como adelantó OKBALEARES el pasado 27 de noviembre.

Tanto el club rojillo como el jugador estaban simplemente buscando la fecha adecuada para darle protocolo al acuerdo y se ha decidido que fuera hoy, a fin de tratar de apaciguar la crisis deportiva que sufre el equipo que entrena Jagoba Arrasate, situado a sólo un punto del descenso.

Raíllo está actualmente lesionado tras sufrir la pasada semana una luxación de clavícula de la que se está recuperando. Los servicios médicos del Mallorca son prudentes en cuanto a su vuelta a los terrenos de juego, pero el futbolista cordobés quiere intentar jugar este mismo sábado ante el Athletic Club o si no, a más tardar, el domingo de la semana que viene en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid de Simeone.

El central andaluz, que llegó al Mallorca procedente del Espanyol, aunque la última temporada la había jugado cedido en la Ponferradina, expresó a los medios oficiales del club su satisfacción por haber prolongado un año más su contrato con el Mallorca

«Siento orgullo, felicidad. Hemos vivido un camino, una trayectoria muy larga. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, para mí siempre es una alegría. Siempre con esa misma ambición del primer día que llegué. Al final, siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos. Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco es la ilusión que te genera el día a día», ha asegurado Raíllo.

Por lo que se refiere al delicado momento que atraviesa el equipo, a un punto de los puestos de descenso, el central ha dejado claro que «los únicos que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos».

«Ahora más que nunca se dice que estamos viviendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que vas a morir por ellos porque no se dejan nada en el tintero. Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo: estar más unidos que nunca, ser más familia que nunca. Jugadores y entrenador. Jugadores y afición. Afición y entrenador. Afición y club. Es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker», ha precisado Raíllo.

En cuanto a su lesión, ha sido contundente: «Sabéis que soy un fatiga cuando me lesiono. Soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera. Por eso no es casualidad que muchas veces acorte plazos. Seguramente vuelva mucho antes de lo que me diga».