El camino de espinas que debe salvar Arrasate si quiere seguir

Jagoba Arrasate deberá salvar un verdadero camino de espinas si quiere seguir en el Mallorca. El arranque de la segunda vuelta es complicadísimo para el equipo mallorquinista, comenzando por este mismo sábado ante el Athletic en Son Moix, en un choque que ya de por sí puede definir el delicado futuro del entrenador vasco.

A Arrasate le espera un match ball tras otro ya que el calendario vuelve a ser muy difícil, tal y como sucedió en el arranque del Campeonato, cuando en las cinco primeras jornadas se vio obligado a medirse a Barça, Real Madrid y Atlético. En esta ocasión elude a los blancos, pero de nuevo se verá las caras ante culés y colchoneros.

El Tourmalet empieza este sábado a las 16.15 en Son Moix ante el Athletic, que viene de ser goleado en la Supercopa por el Barça y que necesita ganar si quiere seguir teniendo aspiraciones de jugar la Champions. A continuación toca visitar al Atlético en el Metropolitano el domingo 25 a las dos de la tarde y luego, en un partido que sin duda será clave, recibir al Sevilla en Son Moix el lunes dos de febrero. En cuanto a los siguientes partidos, ante Barça, Betis y Celta, todavía no hay calendario disponible.

El nivel de exigencia está claro que será muy alto, con el equipo situado a tan sólo un punto de distancia del descenso, que marca un Valencia que este fin de semana visita al Getafe en el Coliseo. No ganar al Athletic en Son Moix podría precipitar el despido de Arrasate, cuyo futuro pende de un hilo, pero si salva esta finalísima le esperan más piedras en el camino.

El plan del Mallorca, tal y como ha adelantado hoy OKBALEARES, pasa por mantenerle como sea hasta final de temporada y buscar un sustituto para el siguiente curso, pero esta es una decisión que vendrá marcada por los resultados inmediatos del equipo, y si son malos no habrá más remedio que adelantar su marcha.