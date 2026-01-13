La poderosa razón por la que el Mallorca aguanta a Arrasate

Existe una poderosa razón por la que el Mallorca no ha hecho efectiva la destitución de Jagoba Arrasate. El objetivo es llegar con él a final de temporada y luego rescindir el año más de contrato que le queda para traer a otro entrenador. En cambio, si le despiden ahora saben que su sustituto les exigirá lo que queda de Liga más la siguiente campaña, y eso les condiciona sus planes de futuro. El problema es si podrán aguantarlo.

Arrasate tiene una fecha máxima de caducidad en el Mallorca. Tiene contrato en vigor hasta junio de 2027, pero existe una cláusula, tal y como informó OKBALEARES, que permite al club rescindirle el último año con la condición de que le pague íntegro éste. Y ahí es donde tiene marcada la dirección deportiva la hoja de ruta. Salvo un giro inesperado en la segunda vuelta -poco probable, a la vista de la tendencia-, el entrenador vasco no va a seguir el próximo año. Se trata ahora de acertar con el sustituto y, sobre todo, de que el impacto económico sea el menor posible.

Despedir ahora al técnico implica muchas dificultades: la primera, la necesidad de pagarle el contrato hasta el 30 de junio; la segunda, la obligatoriedad de ir a por alguien que quizás ahora no le interesa al club, que desearía tener las manos libres para poder elegir a su gusto, como sucedió con el propio Arrasate; y la tercera, la más importante, es que salvo que venga alguien con muy poco currículo, cualquier técnico con un mínimo de experiencia pedirá un año y medio de contrato.

Hay, eso sí, una excepción, pero no satisface a nadie, la posibilidad de incluir una cláusula de liberación en caso de descenso a Segunda División, lo que sería un drama tanto económico como deportivo, y desde luego es un escenario que a día de hoy nadie quiere ni imaginar en el club.

La semana va a ser muy tensa y el resultado del partido del sábado ante el Athletic va a marcar el futuro. Si el Mallorca pierde será casi imposible mantener a Arrasate. Incluso el empate podría precipitar su despido, pero es que el entrenador está herido de muerte con un calendario a la vista tremendo, ya que tras jugar ante el Athletic tocará visitar el Metropolitano, recibir al Sevilla y enfrentarse al líder Barcelona en su estadio. Será complicado que Jagoba pueda salir ileso.