Raíllo, contra las leyes de la física: está entrenando…¡¡con luxación de clavícula!!

Antonio Raíllo sigue empeñado en desafiar las leyes de la física. Se ha presentado esta mañana en Son Bibiloni y está entrenando con el equipo…¡¡con una luxación de clavícula!!. No sólo eso. Su intención es jugar el sábado ante el Athletic en Son Moix. Los médicos no dan crédito porque el periodo estimado de baja tras su lesión, producida la semana pasada, era de más o menos un mes.

Raíllo, cuya renovación hasta 2027 anunció ayer oficialmente el club, ya rompió los pronósticos el pasado mes al jugar con una máscara apenas seis días después de haber pasado por el quirófano por una fractura de pómulo, pero lo de ahora supera todos sus antecedentes porque la clavícula es una zona que requiere mucho movimiento y más para un defensa central, que tiene que estar saltando continuamente. A pesar de eso, superando los evidentes dolores que tiene que estar sufriendo, el defensor cordobés ha dado otra muestra de pundonor y está dispuesto a jugar el sábado.

La última palabra, sin embargo, no la tendrá él. Los servicios médicos del club valorarán los riesgos que supone esta decisión y le trasladarán su opinión al entrenador, que es quien tiene que confeccionar la alineación. Por supuesto se va a tener en cuenta la posibilidad de que pueda sufrir una recaída que, en este paso, podría suponer una rotura de clavícula, lo que le llevaría de nuevo al quirófano y esta vez sí que comportaría un periodo mucho más prolongado de baja.

Quedan dos entrenamientos, además del de hoy, para valorar pros y contras. Si es por Raíllo la decisión está tomada, pero todo vendrá marcado por los riesgos y, por encima de todo, dando prioridad a la salud del futbolista.