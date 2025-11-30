La clausura de la Plaza de Toros de Palma obliga a reubicar los conciertos de Alborán, Sergio Dalma y Fito

La contundente decisión por parte del Ayuntamiento de Palma de clausurar los conciertos en la Plaza de Toros de Palma por exceso de ruido ha obligado a los diferentes promotores musicales a mover ficha y trabajar para reubicar los conciertos de Pablo Alborán, Sergio Dalma y Fito & Fitipaldis en otros recintos de Mallorca.

La denegación de la licencia, por innumerables incumplimientos, ha caído como un jarro de agua fría a los organizadores de eventos que ya tenían planificada la agenda estival. Además de varios festivales de música electrónica, reguetón y otros estilos, sin duda alguna, los más perjudicados son las grandes producciones. Hasta la fecha, habían programado en el Coliseo Balear las actuaciones de Pablo Alborán (11 de julio), Sergio Dalma (20 de junio) y Fito & Fitipaldis (28 de marzo).

Sin duda alguna, supone un duro golpe para todas las partes implicadas, pero la profesionalidad de las promotoras está avalada por años de experiencia y ya están negociando con otros recintos para llevar allí los conciertos.

Esta semana, el departamento de Actividades, respaldado por informes de los servicios jurídicos municipales, denegó la autorización de cualquier tipo de actividad en la Plaza de Toros de la capital balear debido a deficiencias e incumplimientos persistentes por parte de los responsables del recinto. Una noticia que adelantaba en exclusiva OKBALEARES y que, días después, el resto de medios se hacía eco de la información publicada por nuestro periódico.

La medida llega tras recibir el Consistorio numerosos requerimientos judiciales que solicitaban información y acciones para garantizar el descanso vecinal. Paralelamente, la Patrulla Verde de la Policía Local acudió en repetidas ocasiones al interior del Coliseo Balear, donde verificó las infracciones denunciadas, levantó actas y activó distintos procedimientos sancionadores.

Con estos antecedentes, el Ayuntamiento ha dictado la paralización total de actividades hasta que la propiedad aplique medidas correctoras, que deberán ser posteriormente verificadas. Según fuentes conocedoras del tema, en cuestión de semanas podrían volver a autorizarse actividades que no incluyan música o que no superen los límites sonoros permitidos.

La administración municipal recuerda que la problemática no es nueva. Los contenciosos interpuestos por residentes en este barrio de Palma —afectados directamente por el ruido— se han acumulado en los últimos años, sumándose también las advertencias emitidas por la Defensora de la Ciudadanía tras recibir quejas de la Asociación de Vecinos del Coliseo Balear.