Cap Vermell Grand Hotel, distinguido de nuevo con una prestigiosa Llave Michelin en París

Cap Vermell Grand Hotel, situado en la localidad mallorquina de Canyamel, ha sido distinguido con una prestigiosa Llave Michelin por segundo año consecutivo en una gala celebrada anoche en el Museo de Artes Decorativas de París, frente al Louvre.

El galardón, recibido por el CEO del grupo, Toni Mir, consolida al resort mallorquín entre los hoteles más destacados y exclusivos de España y del panorama internacional, explican desde la compañía.

La ceremonia, organizada por la Guía Michelin, reunió a más de 300 hoteleros de todo el mundo y reconoció a los alojamientos que ofrecen experiencias excepcionales. En esta edición, 1.742 hoteles de todo el planeta han recibido una Llave. Entre ellos, Cap Vermell Grand Hotel ubicado en el municipio mallorquín de Capdepera.

Con esta renovación, Cap Vermell Grand Hotel revalida su posición como uno de los grandes referentes del lujo y la hospitalidad en España. «Recibir de nuevo la Llave Michelin no es sólo un reconocimiento a nuestro hotel, sino al trabajo de todo un equipo comprometido con ofrecer experiencias memorables y únicas», explicó Toni Mir tras recoger la distinción.

«Esta Llave representa nuestra visión del lujo contemporáneo donde el gran protagonista es una hospitalidad auténtica, cercana y capaz de emocionar a cada huésped desde los detalles más genuinos», concluyó el CEO.

La Llave Michelin, equivalente a las icónicas estrellas Michelin, distingue a los hoteles que destacan por su carácter, excelencia arquitectónica, servicio y conexión con su entorno. En el caso de Cap Vermell Grand Hotel, estos valores se reflejan en su apuesta por el lujo relajado, el equilibrio entre diseño y naturaleza, y una propuesta gastronómica de primer nivel, liderada por el chef Álvaro Salazar y su restaurante VORO, galardonado con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol.

El resort, que combina gastronomía, bienestar, arte, deporte y experiencias sensoriales, ha convertido la hospitalidad mediterránea en su sello de identidad. Además de VORO, el hotel cuenta con espacios gastronómicos de alto nivel como Balearic Restaurant, Tapas Bar, Ses Oliveres y Hedonist Club, todos bajo la dirección culinaria de Blai Valbona, chef ejecutivo del hotel.

Con la renovación de su Llave Michelin, Cap Vermell Grand Hotel no sólo reafirma su posición entre los mejores hoteles de España, sino también su compromiso con una forma de entender el lujo donde la autenticidad, la sostenibilidad y la excelencia se dan la mano.

VORO y Álvaro Salazar triunfan en los Premis Gastronòmics Mallorca 2025

Cap Vermell Group sigue de enhorabuena ya que los Premis Gastronòmics Mallorca 2025 han coronado al chef Álvaro Salazar y al restaurante VORO como los mejores de la isla.

VORO, distinguido actualmente con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol, ha sido reconocido como Mejor Restaurante y su chef como Mejor Chef en la categoría de Cocina y Gastronomía en los Premis Gastronòmics Mallorca 2025, que celebrarán su gala el próximo 20 de octubre en el Auditorium de Palma.

Estos galardones, que celebran su tercera edición, reconocen el talento, la creatividad y el compromiso con el producto local de los profesionales que marcan la identidad culinaria de la isla. La ceremonia contará con la chef catalana Ada Parellada como gran invitada, además de actuaciones y homenajes que combinarán gastronomía, arte y cultura.