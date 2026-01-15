Arranca la venta de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Mallorca

A las doce del mediodía de este jueves 15 de enero arranca la preventa de las entradas para el esperado concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Mallorca, el próximo 5 de julio en el recinto de Son Fusteret. La venta general se activará a las 17.00 horas.

Su primera gira conjunta, Más tarde que nunca Tour Europa 2026, recorrerá diferentes ciudades españolas y de otros países europeos entre los meses de junio, julio y agosto. Será una oportunidad irrepetible para ver a dos de las figuras más influyentes y determinantes de la bachata y la música latina.

El tour dará el pistoletazo de salida en Sevilla el 25 de junio, seguirá en Fuengirola el día 26, para continuar en Zaragoza el 3 de julio, Pamplona el 4 de julio, Mallorca el 5 de julio, Barcelona el 11 de julio, Murcia el 13 de julio, Valencia el 24 de julio, Madrid el 25 de julio, A Coruña el 30 de julio, Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2 de agosto. También actuarán en Nápoles, París, Colonia, Milán, Londres y La Haya.

El espectáculo promete ser una experiencia única, en la que ambos artistas compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, así como los grandes éxitos que han marcado sus trayectorias individuales y que han llevado la bachata a una dimensión global.

Conocido como El Rey de la Bachata y considerado una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, Romeo Santos fue el líder y compositor principal de Aventura, banda clave en la expansión de la bachata desde los barrios de Nueva York hasta los grandes escenarios internacionales a principios del siglo XXI.

En su carrera como solista, ha consolidado un legado con múltiples álbumes número uno, miles de millones de reproducciones digitales y colaboraciones con artistas de talla mundial. Ha batido récords de asistencia en giras y protagonizado conciertos emblemáticos en estadios y recintos icónicos, redefiniendo el alcance comercial y cultural de la música latina.

Por su parte, Prince Royce es uno de los artistas latinos más exitosos de su generación y una figura clave en la modernización de la bachata. Desde su debut, ha logrado conectar el género con el pop y los sonidos contemporáneos, conquistando tanto al público latino como a audiencias internacionales.

A lo largo de su carrera, ha acumulado premios Billboard, Latin American Music Awards y nominaciones a los Latin Grammy, además de una sólida presencia en listas de éxitos globales. Sus giras internacionales con entradas agotadas y su fuerte impacto en plataformas digitales lo han convertido en uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI.