3-1. El Illes Balears gana a la selección de Polonia en un amistoso

El Illes Balears Palma Futsal ha disputado este miércoles un partido amistoso a puerta cerrada frente a la selección de Polonia en el Palau Municipal d’Esports Son Moix que ha ganado por 3-1. El combinado dirigido por Blazej Korczynski se encuentra en la recta final de su preparación para el Campeonato de Europa y ha elegido Palma como sede para ultimar detalles, tomando como referencia al Palma Futsal para medirse ante un equipo campeón y llegar en las mejores condiciones posibles a la cita continental.

Tras varios días de trabajo en la isla, este ha sido el primero de los dos encuentros amistosos programados entre ambos equipos. Un partido que Antonio Vadillo ha aprovechado para repartir minutos, probar variantes y dar protagonismo a los jugadores de la base. A los ya habituales Lluís Feliu y Adrián López, integrados en las rotaciones del primer equipo en las últimas semanas, se han sumado Rodri, del filial, y Sergi Pérez y Lucas Trujillo, del juvenil.

El protagonismo de los jóvenes también se ha reflejado en el marcador. Lluís Feliu ha abierto el marcador con el primer gol del encuentro, mientras que Adrián López ha sido el autor de la asistencia que ha permitido a Mateus Maia anotar el segundo tanto del Palma Futsal. Además, Sergi Pérez y Rodri han dispuesto de buenas ocasiones para ampliar la ventaja, dejando muestras de su personalidad y proyección sobre la pista.

El amistoso también ha servido para que Piqueras y Lin continuaran acumulando minutos y sensaciones tras sus respectivas lesiones, completando ambos el encuentro sin incidencias. El Illes Balears Palma Futsal se ha impuesto por 3-1 en un partido intenso y exigente ante una selección polaca que no lo ha puesto fácil y que cuenta en sus filas con jugadores conocidos como Michal Kaluza, exportero del Burela, además de varios integrantes del Rekord Bielsko-Biała, rival del Palma Futsal en la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League hace dos temporadas. El tercer gol del conjunto balear ha sido obra de Ernesto, mientras que Pawel Kaniewski ha anotado el único tanto del combinado polaco.

En el apartado de ausencias, Antonio Vadillo no ha podido contar con Luan Muller ni con Charuto, que continúan recuperándose de sus respectivas molestias. Además, Fabinho y Lucão han presenciado el encuentro desde la grada, ya que no estaban convocados al encontrarse en las horas previas a su viaje a Brasil para disputar la Copa América. Por su parte, Mario Rivillos se encuentra concentrado desde el pasado lunes con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, preparando el Campeonato de Europa.

Ambos equipos volverán a verse las caras este viernes en un segundo partido amistoso, en el que Antonio Vadillo continuará dando protagonismo a jugadores del filial y del juvenil, a la espera de comprobar si Luan Muller y Charuto pueden reincorporarse ya con normalidad y disponer de minutos de juego.