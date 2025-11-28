El presidente de Ceuta defiende a Aznar tras decir que «la inmigración musulmana es un problema serio»

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha salido este viernes en defensa de José María Aznar, asegurando que cuando afirmó que «la inmigración musulmana es un problema serio» no se refería «en ningún caso a los musulmanes de Ceuta y Melilla», sino a los flujos migratorios irregulares.

Durante la sesión de control celebrada en la Asamblea ceutí, Vivas ha respondido así a la diputada del grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, quien había atacado duramente al expresidente del Gobierno, llegando a calificarlo como «criminal de guerra». El dirigente popular ha querido dejar claro que «los musulmanes de Ceuta y Melilla nada tienen que ver con la inmigración, pues son tan españoles como el resto de los habitantes de las dos ciudades».

Vivas ha subrayado que «no cree que ninguna persona sea un problema por su credo u origen», y ha incluido también a los inmigrantes en esa afirmación. «Y si alguien quiere saber por qué esto es así, que venga a Ceuta y Melilla y lo vea», ha manifestado, reivindicando la convivencia como un valor esencial en las dos ciudades autónomas.

La polémica estalló después de que José María Aznar señalara que «la inmigración musulmana representa un problema serio», diferenciándola de la inmigración hispanoamericana. El ex presidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación FAES generó así una oleada de reacciones políticas.

El PSOE de Ceuta ha sido el último en pronunciarse. Su secretario general, Miguel Ángel Pérez Triano, ha emitido un comunicado en el que exige al PP ceutí y al Gobierno de la Ciudad «pronunciarse con claridad y sin ambigüedades». A su juicio, «el PP debe rechazar y condenar públicamente unas manifestaciones que atentan contra la dignidad de los musulmanes y que ponen en riesgo la convivencia».

Por ahora, el Ejecutivo ceutí ha optado por defender el contexto de las palabras de Aznar, desvinculándolas del tejido social local. Juan Vivas ha insistido en que la comunidad musulmana de Ceuta no forma parte del problema migratorio y ha reiterado su compromiso con la defensa de una convivencia sólida basada en el respeto mutuo.