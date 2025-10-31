Un soldado muerto y otro herido grave tras una explosión en la base de La Legión en Viator (Almería)

Una explosión registrada este viernes por la mañana en el campo de maniobras de la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator, en Almería, donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un militar muerto y otro herido grave. El suceso se produjo pocos minutos antes de las 11:00 horas durante unas maniobras rutinarias.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y de la investigación han confirmado que la deflagración se originó en una zona del campamento de instrucción. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y sanitarios del 061, que enviaron un helicóptero para evacuar al herido de mayor gravedad.

La Guardia Civil mantiene acordonado el área del siniestro mientras investiga las causas exactas del suceso. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación accidental de un artefacto explosivo, aunque este extremo no ha sido confirmado por la Brigada de La Legión, que permanece a la espera del informe técnico y de los resultados de la inspección ocular.

El campo de maniobras de Viator, situado a pocos kilómetros de la capital almeriense, es el principal centro de instrucción de La Legión española y acoge de forma habitual ejercicios con munición real y prácticas de explosivos. No es la primera vez que se produce un accidente en sus instalaciones, aunque hacía años que no se registraba un suceso de esta gravedad.

La noticia ha causado consternación en el ámbito militar y en la provincia, donde La Legión mantiene una estrecha vinculación con la población de Viator y Almería. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona y se espera que en las próximas horas el Ministerio de Defensa ofrezca una comunicación oficial sobre lo ocurrido.