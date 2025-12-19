Mascarilla obligatoria en Málaga y en otras ciudades de Andalucía: dónde hay que usarla y hasta cuando hospitales, centros salud…

La gripe se ha convertido en el gran problema de salud para el conjunto de España en los últimos meses. Los casos no dejan de aumentar en todas las comunidades, por lo que parece que se impone ahora que de nuevo, como ocurrió durante la pandemia, usemos la mascarilla. Es el caso de Andalucía, donde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha reactivado la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. La medida afecta tanto a centros de titularidad pública como privada, incluyendo hospitales, centros de salud y residencias de mayores.

Por el momento, no es algo que se haya impuesto como una obligación, pero la Junta de Andalucía, deja la puerta abierta a que sí que lo sea, en el caso de que la evolución epidemiológica lo requiera. La orden ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y establece una serie de criterios específicos para que cada centro sepa cuándo debe imponer el uso obligatorio de mascarillas. La medida estará vigente hasta el 8 de enero de 2026, aunque las propias autoridades sanitarias andaluzas han reconocido que, si la situación no mejora, el plazo se podría ampliar. «La previsión es que se prorrogue», aclaran desde la Junta, que insiste en que la decisión final dependerá de cómo avance la temporada de gripe y el comportamiento del covid en las próximas semanas.

Dónde hay que usar mascarilla: hospitales, ambulatorios y residencias

De momento, el uso de mascarilla es una recomendación general para profesionales, pacientes y visitantes en hospitales, centros de salud y residencias de mayores, tanto públicas como privadas. Es decir, se aconseja encarecidamente su uso en estos espacios, pero no será obligatorio salvo en determinados escenarios, que se explican de forma concreta en la orden del BOJA.

Esta medida se aplica ya en toda Andalucía, incluyendo ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada o Cádiz, donde en las últimas semanas se ha notado un aumento de consultas relacionadas con patologías respiratorias. El objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, pacientes crónicos o inmunodeprimidos.

En el caso de las residencias de mayores, la recomendación se extiende a todos los centros sociosanitarios, sin importar si son públicos, concertados o privados.

Cuándo se convierte en obligatoria la mascarilla en centros públicos

La orden establece que la mascarilla pasará de ser recomendable a obligatoria cuando se den dos condiciones simultáneas en un mismo centro:

Que durante al menos tres días dentro de una semana se alcance la fase II (aumento moderado) o la fase III (aumento sostenido) del Plan de Alta Frecuentación del SAS.

del Plan de Alta Frecuentación del SAS. Que la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito sanitario correspondiente supere el doble del valor de referencia habitual.

Esto significa que no todos los hospitales o centros de salud impondrán la mascarilla a la vez, sino que dependerá de la situación concreta en cada zona. Es una medida escalonada, pensada para adaptarse a la presión real sobre los servicios sanitarios.

Y en los centros privados, ¿cuándo será obligatoria?

Los centros privados, como clínicas, hospitales privados o centros médicos concertados, también deberán imponer el uso obligatorio de mascarilla cuando se alcance de forma reiterada niveles equivalentes a las fases II o III de alta frecuentación, según sus propios planes de contingencia.

Además, deberá cumplirse también la condición de que la incidencia en Atención Primaria del distrito haya duplicado el valor de referencia, al igual que en los centros públicos. Esto garantiza una actuación homogénea entre ambos sistemas, aunque sean de distinta titularidad.

En el ámbito de las residencias de mayores, la mascarilla será obligatoria si el número de personas residentes con síntomas supera el 30 % del total. También se impondrá automáticamente cuando el centro pase de un nivel bajo a un nivel medio o alto de alerta epidemiológica.

Aquí no se exige cumplir dos condiciones. Basta con que una de ellas se dé para que el uso de mascarilla sea obligatorio. La medida afecta tanto al personal como a los propios residentes y a los visitantes, con el objetivo de proteger a una población especialmente vulnerable ante este tipo de virus.

¿Cómo sabremos si hay que llevar mascarilla?

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicará semanalmente indicadores actualizados sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas. Estos informes incluirán los datos de alta frecuentación, las tasas de incidencia y los niveles de alerta en cada distrito sanitario.

Esto permitirá que cada centro pueda tomar decisiones con información concreta. La intención es evitar improvisaciones y que los equipos sanitarios sepan con claridad si deben recomendar, mantener o imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas en sus instalaciones.

La orden, además, podrá quedar sin efecto antes del 8 de enero si se produce un «retorno al escenario de control y evolución favorable de la incidencia», según el texto publicado en el BOJA. Pero la Junta ya advierte que, de momento, no parece que vaya a ser así. Es más, todo apunta a que podría mantenerse más allá de a fecha indicada, sobre todo si el pico de la temporada de gripe se retrasa o se prolonga. El sistema de fases permite ajustar la respuesta en función de la realidad epidemiológica de cada zona, algo que se valora positivamente desde el ámbito sanitario.