La gripe está registrando este invierno una incidencia especialmente elevada, impulsada por la intensa circulación de nuevas variantes del virus, entre ellas la K, que está provocando un aumento sostenido de contagios en toda la región. Las autoridades sanitarias advierten de que la transmisión continuará al alza durante las próximas semanas, con una especial afectación en la población infantil y un riesgo añadido para los colectivos más vulnerables.

Ante este escenario, la Comunidad de Madrid recomienda desde este lunes el uso de mascarilla en todos los hospitales y centros de salud de la región, una medida que se suma a la ya aconsejada desde el pasado jueves en las residencias de mayores, con el objetivo de reforzar la protección frente a la gripe.

La decisión ha sido adoptada por la Consejería de Sanidad después de que el pasado jueves se alcanzaran los 277 casos por cada 100.000 habitantes, y ante la previsión de que la transmisión del virus continúe aumentando al menos durante las próximas dos semanas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda la importancia de que todas las personas con síntomas respiratorios utilicen mascarilla en el transporte público, en espacios concurridos como centros comerciales o cuando estén en contacto con población vulnerable, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Estas recomendaciones forman parte de un paquete de nuevas medidas de prevención y control diseñado por la Dirección General de Salud Pública, que también contempla la vacunación de residentes y trabajadores de centros sociosanitarios que aún no hayan recibido la inmunización.

Uso de mascarillas en residencias

En el ámbito de las residencias de mayores, la Comunidad de Madrid aconseja el uso de mascarillas quirúrgicas a los residentes que presenten síntomas respiratorios cuando permanezcan en zonas comunes. Además, su utilización está indicada en todo momento para el personal y las visitas, incluso en ausencia de síntomas.

Entre las medidas higiénicas, se insiste en el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o con soluciones hidroalcohólicas, especialmente antes y después del contacto con personas con síntomas respiratorios. También se recomienda cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables, que no deben reutilizarse, o hacerlo con el antebrazo en caso de no disponer de ellos.

Para reducir el riesgo de contagio, Salud Pública subraya la importancia de la limpieza frecuente de superficies —como mesas, pomos, barandillas, botones de ascensores o aparatos de uso común—, así como la ventilación regular de los espacios comunes, antes y después de las actividades.

Además, se aconseja que no coincida más de un visitante por residente de forma simultánea, con el fin de limitar la propagación del virus entre las personas mayores, en un contexto de alta circulación de la gripe que, hasta el momento, está afectando especialmente a menores de 14 años.

Vacunación sin cita previa en el Zendal

Por otro lado, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal funciona desde el pasado 28 de noviembre como punto de vacunación contra la gripe para adultos sin necesidad de cita previa, en horario ininterrumpido de 8.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes.

La vacunación está especialmente dirigida a mayores de 60 años, trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, aunque también se recomienda a embarazadas; personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores y docentes de Educación Infantil. En el caso de los menores de 18 años, la inmunización continúa realizándose en los centros de salud.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves derivadas de la gripe y recuerda que las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus.