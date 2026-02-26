Cazado conduciendo por Son Banya con la matrícula de coche de un muerto tras perder la suya en un accidente

Lo que comenzó como una rutinaria labor preventiva de varias patrullas de la Policía Nacional en el narcopoblado chabolista de Son Banya, en Palma, terminó derivando en una historia tan insólita como difícil de imaginar, en la que una matrícula extraviada y el nombre de un hombre fallecido hace más de un año acabaron convirtiéndose en los inesperados protagonistas.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, cuando agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona observaron a un hombre sentado en el interior de un vehículo estacionado, aunque con el motor en marcha. La escena, aparentemente cotidiana, llamó la atención de los policías, que decidieron aproximarse para identificar al ocupante y comprobar la situación.

Tras realizar las primeras comprobaciones y diversas gestiones policiales, la intervención dio un giro inesperado. Los agentes descubrieron que la matrícula que portaba el vehículo no correspondía al coche en cuestión, sino a otro turismo distinto, cuyo titular había fallecido en el año 2024, lo que hizo que una simple identificación se transformara en una investigación improvisada sobre el terreno.

Preguntado por este hecho, el ahora detenido ofreció una explicación que añadió aún más desconcierto a la escena. Según manifestó, había encontrado la placa de matrícula días antes en el propio poblado chabolista y decidió colocarla en su vehículo después de haber perdido la original tras sufrir un accidente días atrás. Una solución rápida, aunque claramente ilegal, que, lejos de resolver su problema, terminó agravándolo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de falsedad documental. Además, durante la intervención policial se le incautó cocaína, motivo por el cual también fue propuesto para sanción conforme a la Ley Orgánica 4/2025 de Seguridad Ciudadana.