Carrera de la Mujer en Sevilla 2025: fecha, horario, recorrido e inscripción

De entre todos los eventos deportivos y competiciones que se celebran este otoño en España, la Carrera de la Mujer es sin duda, una de las más esperadas y si bien se celebra en varias ciudades de España, Sevilla se incluye entre estas y claro, las ganas de una nueva marea rosa en Andalucía son muchas. Será el domingo 23 de noviembre, cuando miles de mujeres llenen las calles de la ciudad para participar en esta nueva edición.

A partir de las diez de la mañana, la calle de la Rábida, junto a la Universidad de Sevilla, se convertirá en el punto de encuentro de una marea que contará con corredoras de todas las edades. Serán 6,4 kilómetros de emoción, de risas, de superación y, sobre todo, de unión y de muchas motivaciones para poder completar el circuito. Este año se celebra la XVIII edición, dentro del Circuito Nacional Central Lechera Asturiana, y será además la prueba que ponga fin al calendario 2025. Un cierre simbólico para una cita que ha sabido mezclar deporte, compromiso y emoción a partes iguales. No hay otra igual. Y es que parte de lo recaudado irá destinado a AMAMA Sevilla, asociación que lleva años acompañando a mujeres con cáncer de mama y a sus familias.

Fecha, horario y recorrido

La cita será el domingo 23 de noviembre y empezará a las 10:00 horas. Tanto la salida como la meta estarán en la calle de la Rábida, una zona céntrica y cómoda, cerca del río y del campus universitario. El recorrido, de 6,4 kilómetros, es completamente urbano y fácil de seguir, por lo que resulta perfecto tanto para quienes corren habitualmente como para las que prefieren hacerlo a su ritmo.

El trazado pasa por algunos de los rincones más bonitos de Sevilla: el Parque de María Luisa, la Plaza de España o el Parque de San Sebastián. Todo pensado para disfrutar del paseo, sin presión. El tiempo máximo será de una hora y media, así que da margen para quienes quieran caminar, trotar o simplemente disfrutar del ambiente. Aquí no importa tanto el crono, sino cruzar la meta. A continuación puedes ver una imagen proporcionada por la organización dónde aparece todo el recorrido.

Cómo inscribirse y cuánto cuesta

Las inscripciones están disponibles en www.carreradelamujer.com

y se cerrarán al alcanzar las 7.500 participantes. Sólo pueden inscribirse mujeres mayores de 8 años, y hay distintas opciones según se prefiera recoger el dorsal en persona o recibirlo en casa.

El precio es de 13,95 euros hasta el 16 de noviembre y 14,95 euros del 17 al 21, siempre que queden plazas. También existe una inscripción 100 % solidaria (a 20,95 euros) cuya recaudación irá íntegramente a AMAMA Sevilla. Si prefieres recibir el dorsal, la camiseta y la bolsa de regalos por correo, puedes hacerlo pagando los gastos de envío: 5,45 € individuales o 7,45 € por grupo, siempre que completes el proceso antes del 6 de noviembre.

La recogida presencial será el sábado 22 de noviembre, de 9:30 a 19:30 horas, en el Pabellón SADUS (Avda. Ramón y Cajal, 3). Allí se entregará el dorsal con chip, la camiseta oficial y la bolsa de corredora. Conviene ir con tiempo: las tallas de camiseta se reparten por orden de llegada y vuelan rápido.

Categorías y premios

Una de las cosas más bonitas de esta carrera es la variedad de categorías. Las hay por edades (desde niñas de 8 años hasta veteranas de más de 75), pero también por vínculos familiares y de amistad. Podrán participar equipos de madres e hijas, tres hermanas, abuela, madre y nieta, dos amigas, o incluso parejas de hecho o matrimonios. También se contemplan grupos de empresas, clubes deportivos, asociaciones y colegios.

Las tres primeras de cada categoría recibirán trofeo, aunque lo más importante no está en el podio. Es una carrera donde la meta tiene otro valor: terminarla, compartirla y sobre todo vivirla juntas. Esa sensación de cruzar la línea rodeada de sonrisas y aplausos vale más que cualquier medalla.

Dorsal, camiseta y chip

Cada inscrita recibirá una camiseta oficial, el dorsal con chip integrado y una bolsa de regalos de los patrocinadores. El chip viene adherido al dorsal, así que no será necesario devolverlo. Desde la organización recuerdan que no se puede participar sin él y recomiendan conservarlo bien hasta el día de la carrera para que el cronometraje sea válido.

Durante todo el evento habrá asistencia médica, ambulancias y seguro de accidentes. Se trata de una carrera segura y bien organizada, pensada para disfrutar sin preocupaciones. Eso sí, se aconseja acudir con un mínimo de preparación o haber hecho una revisión médica previa, sobre todo si es la primera vez que se participa en un evento deportivo de este tipo.

La fecha del 23 de noviembre será de lo más especial en Sevilla. Mujeres corriendo unidas en un evento que muchos no se quieren perder. ¿Y tú?.