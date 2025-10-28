La zapatilla de Mizuno que todos los maratonistas quieren: ligera, rápida y con un diseño espectacular

Hay un modelo de zapatillas que está dando mucho que hablar entre los aficionados al running, y no es para menos. Esta deportiva se ha convertido en una de las más deseadas por los maratonistas gracias a una combinación que pocas logran equilibrar tan bien: ligereza, velocidad y diseño atractivo. Y es que Mizuno ha vuelto a dar en el clavo con un modelo que mantiene la esencia de la saga Rider, pero que llega con mejoras notables en amortiguación, comodidad y estabilidad. Si estás preparando una carrera de larga distancia o simplemente quieres una zapatilla fiable y cómoda para tus entrenamientos, las Mizuno Wave Rider 28 son tu solución.

Lo primero que llama la atención de la Wave Rider 28 es su estética. Mizuno ha apostado por un diseño moderno y elegante, con una parte superior de malla jacquard transpirable que no solo luce bien, sino que ayuda a mantener el pie fresco durante kilómetros y kilómetros. Los acabados son limpios, con líneas fluidas y combinaciones de color que transmiten velocidad incluso antes de salir a correr. Es una zapatilla que entra por los ojos, pero su verdadero valor está bajo el pie.

La clave de esta versión está en la tecnología que Mizuno ha incorporado en la mediasuela. La espuma Mizuno Enerzy NXT, una evolución de la clásica Enerzy, mejora tanto la amortiguación como el retorno de energía, haciendo que cada zancada sea más fluida y menos exigente para las piernas. A esto se suma la mítica placa Wave, un sello de identidad de la marca japonesa, que estabiliza el impacto y ayuda a una transición más suave desde el talón hasta la puntera. El resultado es una pisada firme, cómoda y con una sensación de impulso natural que se nota especialmente en los entrenamientos largos o en los días de carrera.

Las Mizuno Wave Rider 28 ganan adeptos

En cuanto a los números, la Wave Rider 28 mantiene un drop de 12 milímetros, con una altura de suela de 38,5 mm en el talón y 26,5 mm en el antepié. Esto puede parecer alto para quienes prefieren una pisada más natural o con apoyo de mediopié, pero para la mayoría de corredores de fondo resulta ideal. Ese extra de amortiguación en el talón ayuda a absorber mejor los impactos cuando los kilómetros se acumulan, y eso se traduce en menos fatiga muscular al final de las sesiones largas.

Uno de los puntos fuertes de esta zapatilla es su comodidad general. La horma se adapta bien al pie, con un antepié amplio que permite el movimiento natural de los dedos y un talón que ofrece una sujeción firme sin generar rozaduras. Los corredores que ya la han probado destacan la sensación de confort desde el primer uso, sin necesidad de domarla con muchos kilómetros previos. Además, la suela de caucho X10 (otra de las tecnologías habituales en Mizuno) garantiza una excelente durabilidad, incluso para quienes entrenan a diario o recorren más de 60 kilómetros por semana.

Muchos maratonistas están eligiendo la Wave Rider 28 por sus amplias posibilidades. No es una zapatilla de competición pura, pero responde muy bien a ritmos altos. Sirve tanto para rodajes tranquilos como para días de calidad o series largas, y su equilibrio entre amortiguación y respuesta la hace perfecta. Es una compañera fiable para quienes entrenan en serio, pero no quieren tener un modelo distinto para cada tipo de sesión. Por último, su relación calidad-precio también juega a su favor. Con un coste que ronda los 160 euros, ofrece características y sensaciones que compiten de tú a tú con modelos mucho más caros. Y si a eso le sumas su diseño atractivo y la reputación de durabilidad que Mizuno se ha ganado con los años, se entiende por qué la Wave Rider 28 está arrasando en ventas.