Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes All Stars’: «He negociado el dinero que merezco»

La gran sorpresa de la primera jornada del FesTVal 2025 (el Festival de Televisión de Vitoria) ha llegado con la presentación de la segunda edición de Supervivientes All Star y la confirmación de que Adara Molinero regresará a Honduras. El reality se emitirá a partir de este jueves septiembre en Telecinco y supone el regreso de los concursantes más llamativos y populares de otras ediciones del programa. Al evento asistieron Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España. Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), Sandra Barneda, presentadora de una de las galas semanales del reality. Además, estaban presentes algunos ganadores y finalistas del formato como Marta Peñate, Alejandro Nieto, Adara Molinero, Jorge Pérez y Borja González. El reality ocupará tres noches a las semana: martes, jueves y domingo.

Vuelve ‘Supervivientes All Stars’

«Fueron los más grandes, pero se dejaron algo importante por hacer. Grandes concursantes de diferentes ediciones se reunirán de nuevo en Honduras. Ahora tienen una segunda oportunidad para ganar y están como locos por retomar la aventura», así promociona Telecinco la nueva edición de Supervivientes All Star, además de añadir que habrá «nuevos saltos desde el helicóptero, nuevas noches frente al fuego, o la posibilidad de enfrentarse a la Noria infernal, a la Apnea y a las pruebas más míticas del programa. Tormentas, pesca, y mucho más. Una nueva oportunidad de hacer historia».

Durante la final de Supervivientes 2025, Jorge Javier Vázquez ya anunció el regreso de este apasionante formato: «Mucha atención porque próximamente arranca Supervivientes: All Stars. Las leyendas de Supervivientes regresan a los Cayos Cochinos para luchar contra el hambre, la furia de los elementos y a los juegos más espectaculares».

La segunda edición de este reality se emitirá a partir del 4 septiembre, abriendo así la nueva temporada televisiva.

La rueda de prensa

En la rueda de prensa, Sandra Barneda, ha expresado lo que significa para ella Supervivientes: «Es el reality que nos pone la piel de gallina continuamente. Es una analogía de la vida. ellos sobreviven como sobrevivimos todos. Este programa me emociona profundamente. Estoy deseando ver el jueves la gala y luego, el domingo haremos un debate en el que lo vamos a dar todo».

Hablaron todos y cuando Barneda le ha preguntado a Adara sobre su fugaz paso el año por Supervivientes All Stars, ésta explicó que: «Me sentí una fracasada pero no pude hacerlo».

Y tras pasar un vídeo con todos los nuevos concursantes, Sandra Barneda, ante el público presente dio la noticia de que la concursante número 14 de esta nueva edición del reality sería Adara Molinero, quién dijo sentirse mucho mejor, y más preparada (gracias a haber hecho terapia) y que le hacñía ilusión participar junto a su madre.

Adara: «Yo me voy allí a ser yo»

Más tarde, en una charla con los periodistas, Adara nos confirma lo mucho que se ha preparado psicológicamente para regresar a Honduras. Ella es la estrella de la edición y por ello le preguntamos por su caché y ella, risueña y con su risa características, contesta: «He negociado lo que merezco».

Además, Molinero ha dicho: «Yo me voy allí a ser yo. A quien le guste, estupendo, a quien no, lo siento muchísimo. Ocultar sentimientos sería traicionarme a mí misma. Pienso más en el reconocimiento que da el premio que el dinero. Voy a luchar para que me digan que soy la ganadora, no por el dinero».

Concursantes confirmados

Hasta el día de hoy en el que se ha presentado la nueva temporada de Supervivientes All Stars en el FesTVal de Vitoria, Mediaset España había confirmado la participación de Elena Rodríguez (madre de Adara), Fani Carbajo, Gloria Camila, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Iván González, Kike Calleja, Noel Bayarri, Rubén Torres, Tony Spina.

Adara: ¿A la tercera va la vencida?

Adara Molinero fue la subcampeona (finalista) de la edición de 2023, liderando buena parte del concurso hasta la gran final. Hizo un estupendo concurso y fue, para muchos, al triunfadora moral.

Al año siguiente, Adara fue de las primeras concursantes para participar en la primera edición de Supervivientes All Stars. En la primera gala, Adara atravesó un fuerte ataque de pánico, negándose a saltar del helicóptero, lo que generó un gran impacto en directo. Lo relató así: «No puedo… me da pánico… tengo terror y no quiero volver a pasarlo así de mal». Finalmente abandonó el helicóptero y solicitó salir antes de iniciar la convivencia.

A pesar de su resistencia inicial, regresó al concurso tres días después, en la conexión de Conexión Honduras, con la intención de intentarlo de nuevo. Durante su estancia, sufrió una reacción alérgica importante que la dejó con la cara visiblemente hinchada, lo que derivó en una evacuación médica.

Fue nominada rápidamente y se convirtió en la primera expulsada del concurso, en un duelo muy ajustado frente a Olga Moreno. La diferencia en votos fue mínima, y la propia Adara expresó alivio por poder volver con su familia: «Gracias… necesitaba estar con mi familia. No era mi momento».