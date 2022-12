‘Smiley’, la serie de comedia protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé que estrena Netflix

Entre los estrenos de este puente destaca la nueva serie de Netflix: Smiley. Una original ficción basada en obra de teatro de Guillem Clua que ha tenido mucho éxito en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Netflix estrena esta comedia romántica el miércoles 7 de diciembre y es una de sus apuestas para este mes.

Smiley está protagonizada por los conocidos actores Carlos Cuevas y Miki Esparbé y consta de 8 episodios de unos 35 minutos. La serie se estrena en Netflix versión original en castellano y catalán y, además, también lo hará doblada al catalán por los actores protagonistas de la serie. En el reparto también están actores como Pepón Nieto, Meritxell Calvo o Eduardo Lloveras.

Un desengaño amoroso

El protagonista de Smiley es Álex (Carlos Cuevas) un joven que acaba de tener un desengaño amoroso y tiene el corazón destrozado. Como explica la sinopsis de Netflix: “Había empezado a hacerse ilusiones con un chico que desapareció dos semanas después. Un caso de ghosting de manual. Presa del disgusto, Álex coge el teléfono y deja un mensaje en un buzón de voz pidiendo explicaciones. Su arrebato tendrá consecuencias imprevisibles, pues ha enviado el mensaje sin querer a Bruno, a quien no conoce de nada. Este malentendido inocente será el primer eslabón de una cadena de sucesos que cambiará para siempre las vidas de Alex y Bruno”.

“Smiley es la mayor historia de amor que he vivido jamás. Y como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en algo que me ha cambiado la vida. En todo este tiempo Smiley ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix”, ha explicado el propio Guillem Clua que ha ejercido de autor y showrunner de la serie.

El reparto de Smiley

La serie está protagonizada por los conocidos actores Miki Esparbé (El inocente, Reyes de la noche) y Carlos Cuevas (Alguien tiene que morir, Merlí). También en el reparto están los actores Pepón Nieto (30 monedas,Los hombres de Paco), Meritxell Calvo (Amar es para siempre, Pulsaciones), Eduardo Lloveras (Intimidad, The one), Giannina Fruttero (La jauría, Ema), Ruth Llopis (Durante la tormenta, Valeria) y Ramon Pujol (Ciega a citas, El perfume: historia de un asesino).

Smiley es una de las apuestas en series para este mes de diciembre junto con la segunda temporada de El baile de las luciérnagas, Una vida poco ortodoxa, Enrique y Meghan, La flor más bella, Odio la Navidad o la tercera entrega de Emily en París, entre otras.