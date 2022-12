Las dos primeras temporadas de la serie ‘Happy Valley’ se podrán ver en Movistar Plus+ en diciembre

La tercera y última temporada de la serie Happy Valley se estrenará en Movistar Plus+ en 2023. Por este motivo desde el 15 de diciembre se podrán también ver en esta plataforma de streaming las dos primeras temporadas de la serie que estarán disponibles bajo demanda.

Una brillante serie de drama policial creada por Sally Wainwright (Last Tango in Halifax, Gentleman Jack), cuya primera temporada fue estrenada en 2014 en la cadena británica BBC One. La segunda terminó de emitirse en 2016 y se convirtió en uno de los dramas policíacos más valorados de la televisión británica de los últimos años.

Happy Valley ha recibido entre otros premios cinco BAFTA: mejor serie dramática y mejor guion en 2015 y 2017, y mejor actriz protagonista (Lancashire) en 2017. Además, James Norton y Siobhan Finneran han sido nominados como actor y actriz de reparto, respectivamente.

Una policía con graves problemas

La protagonista de Happy Valley es Catherine Cawood (Sarah Lancashire), una de las mejores policías de un pueblo de Yorkshire. Su hija se suicidó después de tener una vida complicada y ahora se hace cargo de su nieto Ryan. Catherine, además, tiene una hermana toxicómana, Clare (Siobhan Finneran) con la que vive después de su divorcio que está en la actualidad luchando por rehabilitarse.

Catherine está inmersa en una complicada investigación de un caso que la conecta directamente con Royce (James Norton), el violador de su hija que por desgracia es el padre de su nieto. Se trata de un retorcido caso de secuestro que involucra a un vecino desesperado.

La tercera temporada de Happy Valley

En la tercera temporada de esta serie tal como explica la sinopsis de Movistar Plus+ un asesinato provoca que Catherine vuelva a tener relación con Royce, el psicópata que violó a su hija y provocó que ella acabara suicidándose. “El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, mientras vislumbra en el horizonte su jubilación y trata de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación diferente con su padre biológico, el propio Royce. Catherine hará todo lo que esté en su mano por mantener alejado a su nieto de la influencia de Royce, desesperado por contactar con su hijo desde la prisión en la que cumple condena”.

Esta última temporada volverá a estar protagonizada por la actriz Sarah Lancashire (Julia, Last Tango en Halifax) que interpreta el papel de la sargento Catherine Cawood. También en el reparto estarán James Norton (Grantchester, McMafia) que da vida al criminal Tommy Lee Royce, padre del nieto de Catherine, Siobhan Finneran (Condena) ala hermana de Catherine, Con O’Neill (Nuestra bandera significa muerte, Chernobyl) a Neil, la pareja de Clare y Charlie Murphy (Peaky Blinders, The Last Kingdom) a la joven oficial de policía compañera de Catherine, Ann Gallagher.

En la tercera temporada también habrá nuevos fichajes como los actores Amit Shah (Inspector Venn), Mark Stanley (Trigger Point: fuera de control) y Mollie Winnard (Todas las criaturas grandes y pequeñas).