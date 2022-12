‘El último artefacto socialista’, la serie que llega por fin a Filmin

La caída del muro de Berlín cambió el mundo y numerosas películas y series han reflejado la situación en la que se encontraron los habitantes de estos países. Por ejemplo ficciones como The Sleepers, La vida de los otros, Generación Pes, My Perestroika o Berlin is in Germany. La serie El último artefacto socialista es una de las apuestas de la plataforma de streaming Filmin para terminar este año junto con Autodefensa.

Una brillante y original serie dirigida por Dalibor Matanic que ganó en 2021 el premio a la Mejor Serie de la Sección Internacional del festival Series Mania que se celebra anualmente en la ciudad francesa de Lille. Filmin la acaba de incluir este mes de diciembre en su catálogo y ya se podrá ver en España.

Al director croata Dalibor Matanic ya le conocemos por su trabajo en Bajo el sol y en esta serie adapta la novela No-Signal Area del escritor Robert Perisic. Según la sinopsis de Filmin la series es “una inmersión elegíaca en los restos de un mundo donde la clase trabajadora, los empresarios modernos y los viejos ideales siguen alimentando un sistema económico que se devora a sí mismo”.

Una historia compleja

El último artefacto socialista cuenta la historia de dos personajes, Oleg y Nikola, que procedentes de Zagreb llegan a una remota ciudad perdida en los Balcanes. Una pequeña ciudad en la que solo quedan una fábrica de turbinas abandonada y dos bares abiertos.

Los habitantes de esta pequeña y perdida ciudad viven en la miseria después de la caída del comunismo y la separación de Yugoslavia. Oleg y Nikola deciden reflotar la fábrica que ahora está abandonada pero que hace años fue el centro del trabajo de la localidad. Los dos pretenden atender el encargo de un misterioso cliente.

El reparto de El último artefacto socialista

Una original serie de 6 episodios de solo 50 minutos que está protagonizado cada uno por un personaje diferente. Sus protagonistas como explica la sinopsis de Netflix son “falsos héroes melancólicos, donde la dirección prístina de Dalibor Matanić eleva la serie a nuevas alturas poéticas, mostrando que un país tachado de «pequeño» como Croacia puede contar la historia completa de los males de nuestro tiempo mientras mantiene una esencia local”.

Los protagonistas de El último artefacto socialista son Rene Bitorajac (En tierra de nadie) que interpreta el papel de Oleg y Kresimir Mikic (No hay salida) que da vida a Nikola. También en el reparto de esta serie están los actores Jovana Stojiljkovic y Izudin Bajrovic.