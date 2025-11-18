Si eres fan de ‘El juego del calamar’ Netflix no te defraudará con esta miniserie que disparará tu adrenalina

Si estás buscando en el catálogo de Netflix una serie que disparé tu adrenalina como El juego del calamar, Alice in Borderland o Estamos muertos te recomendamos la ficción japonesa El último samurái en pie (Last Samurai Standing) que llegó el pasado jueves a la plataforma de streaming. Una original serie basada en la novela homónima del escritor Shogo Imamura. Esta serie está ambientada a finales del siglo XIX en el período Meiji en un monasterio de Kioto en el que 292 luchadores se han reunido tras la puesta de sol para lograr un desafío por el que pueden ganar un gran premio de 100.000 yenes. Este desafío empieza en Kioto y termina en Tokio y de todos los jugadores solo puede sobrevivir uno. Como se explica en el tráiler: «Viven sin rumbo, necios y vacíos. Mátense los unos a los otros, hasta que solo quede uno».

El último samurái en pie es una miniserie de seis episodios de aproximadamente solo 50 minutos que ha sido dirigida por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto y está protagonizada por los actores Junichi Okada, Yumia Fujisaki y Kaya Kiyohara. Aunque el planteamiento se parece al de El juego del calamar, ya que se trata de un juego peligroso en el que se ofrece una gran recompensa, en esta ficción coreana solo puede ganar uno de los participantes. Está claro que el final de la serie El último samurái en pie en principio será mucho más dramático que el de El juego del calamar porque solo uno de los participantes puede sobrevivir.

Aunque solo lleva unos días en Netflix, por ahora parece que la serie está funcionando bastante bien, ya que en menos de una semana se ha colado en el cuarto puesto de las series más vistas de la plataforma de streaming.

¿Qué pasa en la serie El último samurái en pie?

A finales del siglo XIX, en 1878, durante la era Meiji, Shūjirō Saga, papel que interpreta el actor Junichi Okada, y otros 291 guerreros acuden al Templo Tenryu-ji de Kioto para participar en una competición en la que se promete un premio de 100.000 yenes. Este templo es un lugar histórico y un conocido santuario espiritual y el punto de partida de la competición. Hay que tener también en cuenta que en ese momento la población está pasando por un momento terrible debido a una mortífera epidemia de cólera que está afectando a la población japonesa. Por ejemplo, uno de los participantes Shūjirō Saga se ha animado a participar porque tiene a su mujer y a su hijo enfermos.

Todos reciben una placa para participar y, según las bases, el que logre robar las placas de los demás y llegar a Tokio logrará ganar el premio. Los samuráis son despojados de su identidad y estatus y no tienen permiso siquiera para llevar espadas y tendrán que concentrarse en sobrevivir. Según la sinopsis oficial de la serie: «Bajo el velo de la noche, los alrededores del templo se llenan con la presencia de los guerreros sanguinarios y una tensión tangible. Una vez que comience este juego mortal, los competidores harán todo lo necesario para ganar y sobrevivir».

El reparto de esta original serie

El protagonista de la serie El último samurái en pie es el actor Junichi Okada, al que hemos visto en la serie The Great White Tower o en la película Hard Days, y que da vida a Shujiro Saga, un jugador que participa en este desafío para ayudar a su esposa y a su hijo que se encuentran enfermos. Además, tienen un papel de peso los actores Yumia Fujisaki que da vida a Futaba Katsuki, Kaya Kiyohara a Iroha Kinugasa, Masahiro Higashide a Kyojin Tsuge, Shota Sometani a Kocha Kamuy y Taichi Saotome a Shikura Adashino.

Además, en el reparto están los actores Yuya Endo, Taiiku Okazaki, Kairi Jo, Yasushi Fuchikami , Takaaki Enoki, Yoshi Sakou, satoru matsuo, Toshihiro Yashiba, Daisuke Kuroda, Mitsuo Yoshihara y Wataru Ichinose, entre otros.

La serie El último samurái en pie es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de series de acción, competición y riesgo extrema en las que la vida de los protagonistas pende de un hilo durante todos sus episodios. Tendremos que esperar unos meses para ver si Netflix anuncia una segunda temporada y si esta primera entrega logra desbancar como la serie más vista de la historia de la plataforma de la N roja a El juego del calamar, lo que por ahora nos parece totalmente imposible.

Además de esta serie, se pueden ver otras series parecidas a El juego del calamar o El último samurái en pie como Shôgun, que está disponible en Disney+ o Battle Royale, que se puede encontrar en Netflix.