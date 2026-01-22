La serie de Netflix que no te puedes perder si eres fan de ‘La Reina del Flow’

La serie La reina del Flow es una de las preferidas de muchos usuarios de Netflix y sorprende por su trama de venganza y traición y la importancia de músicas urbanas como el reguetón para la vida de sus protagonistas. Si te encanta esta ficción, no te puedes perder La reina del sur, otra serie bastante diferente, pero que explora temas como la venganza y el amor. La reina del Sur está basada en la novela homónima de escritor Arturo Pérez-Reverte y ha sido adaptada por Roberto Stopello y Valentina Párraga. Su protagonista es Teresa Mendoza, una mujer que vive en la localidad mexicana de Sinaloa, cuya vida cambia totalmente cuando su novio es asesinado por estar vinculado con el narcotráfico y se refugia en el sur de España donde crea un imperio en el tráfico de drogas. La serie La reina del Sur sorprende por su ritmo ágil y por su sorprendente trama.

Uno de los atractivos de la serie La reina del Sur es que está protagonizada por la actriz Kate del Castillo, que da vida al potente personaje de Teresa Mendoza, una mujer fuerte que se tiene que reinventar en un mundo, el de la droga, dominado por los hombres. Esta serie se estrenó por primera vez en España en 2011 en Antena 3 y antes se había convertido en todo un éxito en Telemundo en Estados Unidos. En la actualidad se pueden ver las tres temporadas de La reina del Sur en la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué trata la serie La reina del Sur?

La protagonista de esta serie es Teresa, papel que interpreta la actriz Kate del Castillo, una joven de origen humilde, la cual recibe una llamada en la que le informan de que su novio, el «Güero» Dávila, que trabajaba como piloto para los peligrosos carteles de la droga mexicanos, ha muerto y debe huir rápidamente de la localidad mexicana de Sinaloa. Gracias a la ayuda de Epifanio Vargas, el padrino de su novio, logra llegar a localidad española de Melilla. Allí empezará trabajar en un bar y conoce a Santiago, papel interpretado por el actor Iván Sánchez, un contrabandista que lleva tabaco y hachís a Marruecos y al final después de ayudarle Teresa acaba en la cárcel.

Allí conocerá a gente relacionada con el tráfico de drogas y acabará convirtiéndose en ‘La reina del sur’ y dominará el negocio con todo lo que eso supone para una mujer. Ella sola se tendrá que enfrentar a un mundo violento y complejo en el que la vida humana no vale mucho. Una trepidante ficción en la que se combina la acción y el drama y que se ha convertido en la favorita de los que le han visto.

Además de su original trama en la que se mezcla el drama de la protagonista con un entorno muy complejo, la serie La reina del sur sorprende porque es una ambiciosa producción que contó en su primera temporada con uno de los mayores presupuestos de Telemundo y se ha rodado en diferentes localidades como México, Málaga en España, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú y Bolivia. Las siguientes temporadas ya la producción se realizó en colaboración con Netflix lo que mejoró la serie.

El reparto de esta serie dramática

Los protagonistas de esta serie son la conocida actriz de telenovelas Kate del Castillo que da vida a Teresa Mendoza, la cual se convertirá en María Dantes, y el actor español Iván Sánchez que interpreta el papel de Santiago López Fisterra “El Gallego”. El actor Humberto Zurita interpretó el papel de Epifanio Vargas, el novio de Teresa que fallece en la primera temporada, y los actores Rafael Amaya el de Raymundo «El Güero» Dávila, Cristina Urgel a Patricia O’Farrell y Alberto Jiménez como Oleg Yasikov.

Al ser una serie con 3 temporadas y 183 episodios, han participado un gran número de actores y no podemos citar a todos. Solo os comentamos que en el reparto de esta serie también están actores como Alberto Jiménez, Miguel de Miguel, Gabriel Porras, Salvador Zerboni, Nacho Fresneda, Mónica Estarreado, Alejandro Calva y Cuca Escribano, entre otros muchos.

La serie La reina del Sur se ha convertido en una de las que tiene más visualizaciones del catálogo de la plataforma de streaming Netflix y es una buena opción para los que quieren engancharse a una ficción en la que se combina el drama, la acción y el amor y que cuente con unos protagonistas difíciles de olvidar. Además de La reina del Flow en Netflix se pueden encontrar otras series similares como La venganza de Analía, Madre de alquiler, Pálpito o Amar y vivir. Cinco ficciones perfectas para los que disfrutan con este tipo de dramas.