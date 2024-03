Primer tráiler de ‘Alien: Romulus’: Fede Álvarez devuelve el terror a la franquicia

Era uno de los proyectos que se habían llevado con más secretismo dentro de Disney y no es para menos. Alien: Romulus es ya una realidad palpable en este primer acercamiento promocional, donde la saga parece dispuesta a volver a sus orígenes. Los fans desde luego, deben estar encantados con una entrega a la que ha dado el visto nuevo el propio Ridley Scott, director de la cinta original de 1979 y de las precuelas Prometheus y Covenant. Sin embargo en esta ocasión, el cineasta británico ha querido dar un paso al lado, siendo Fede Álvarez el encargado de ponerse tras las cámaras de una historia que cronológicamente, se sitúa entre la primera parte y su secuela, dirigida por James Cameron. El anuncio de este primer tráiler, viene precedido de la expectación generada por Álvarez en las redes sociales, publicando una imagen con un “Tomorrow” (Mañana) bien grande. Hoy, se ha publicado el primer teaser tráiler y un cartel promocional portentoso.

‘Alien: Romulus’: ¿De qué trata esta secuela tardía?

No es de extrañar el espacio cronológico que tanto Álvarez como su guionista Rodo Sayagués, han escogido para Alien: Romulus, pues este es el marco en el que la dirección de la historia creada por Ronald Shusett viró hacia otros campos dramáticos. Todavía no existe una confirmación oficial, pero según las últimas filtraciones, esta vuelta transcurrirá en una estación de investigación llamada Romulus. Allí, el xenomorfo que fue arrojado en la película original por la esclusa del Nostromo sobrevivió en el espacio, siendo su cuerpo recatado por los científicos de la Romulus, los cuales realizaron experimentos genéticos hasta extraer el ADN de la criatura nacida de la mente de H.R. Giger. El objetivo es que la sustancia negra podría ser la cura para la mayor parte de las enfermedades de la humanidad. De forma previsible, intentar controlar a la especie más letal del universo tiene un alto riesgo: que esta se escape.

Pasillos oscuros, parpadeo de luces, sustos y mucha sangre. Todavía no tenemos una sinopsis oficial, pero poco nos importa con este primer material promocional.

¿Quién aparece? Fecha de estreno y reparto

De la mano de 20th Century Fox, Hulu y Scott Free Productions, para Alien: Romulus se ha buscado un casting joven, liderado por la incipiente estrella Cailee Spaeny. La norteamericana de 26 años ya ha aparecido en varios proyectos, tras su debut en 2018 con El vicio del poder. Un estrellato que se ha prodigado en la pequeña pantalla, apareciendo en miniseries populares como Devs y Mare of Easttown. Pero, su consagración definitiva llegó el pasado 2023, cuando protagonizó Priscilla de Sofia Coppola. En 2024 aparte de ser la líder del regreso de la franquicia, estará presente en el reparto de Civil War, el largometraje más esperado de este año del sello A24. Por otro lado, tenemos a Isabella Merced, conocida por formar parte del elenco de varias superproducciones y que en 2025, estará presente en el casting de la nueva adaptación de Superman. David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu completan la lista de los nuevos inquilinos de la estación Romulus.

Alien: Romulus llegará a los cines el próximo 15 de agosto de 2024.

Fede Álvarez: Un director especializado en el terror

La decisión de colocar al realizador uruguayo al frente de Alien: Romulus es toda una declaración de intenciones. Hoy, se recuerda generalmente a la IP, como una franquicia vinculada sobre todo al terreno de la ciencia ficción. Pero en cierto sentido y aunque esta posea clarividentes elementos del género, Alien siempre fue una tremenda historia de terror en la que el terrible y letal xenomorfo podía aparecer desde cualquier rincón, moviéndose por el sistema de ventilación de la Nostromo. Por eso, la presencia de Álvarez tiene todo el sentido del mundo, si lo que se pretende es regresar a ese miedo provocado por el aislamiento. Como bien decía la campaña promocional: “En el espacio nadie puede oír tus gritos”.

No es la primera vez en la que Fede Álvarez se atreve acudiendo a una franquicia de culto. De hecho, su ópera prima fue Posesión infernal, el remake del clásico de terror que Sam Raimi estrenó en 1981. Una apetencia por la serie B representada también en el capítulo que dirigió para la serie de Abierto hasta el amanecer. En 2022, escribiría la historia de la malograda secuela que sobre La matanza de Texas producida por Netflix, no obstante si hay algo que reluce en el currículum del director es por escribir y dirigir No respires, una de las entregas de terror más refrescantes de los últimos años. Con Alien: Romulus, afronta el mayor reto de su carrera sin renunciar a su estilo y recuperando ese aroma terrorífico y claustrofóbico que con el tiempo acabó sepultado al hacerse su historia cada vez más grande.