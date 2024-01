¿No te gustaron ‘Prometheus’ ni ‘Covenant’? Tranquilo, la nueva serie de ‘Alien’ las va a ignorar

Pocas películas como Alien son un referente al mismo tiempo, en dos géneros tan dispares como son el terror y la ciencia ficción. Pero también, ese hito que Ridley Scott rodó en los 70 se ha ido degradando poco a poco con entregas que, poco o nada tenían que ver con aquella primera historia de supervivencia en la Nostromo. Una decadencia que en los últimos años ha agrandado con el estreno de dos precuelas que pretendían resucitar la franquicia sin éxito; Prometheus y Covenant. No obstante, los detractores de estos largometrajes pueden estar tranquilos con la nueva serie de Alien, ya que esta ignorará por completo el origen de la criatura que Scott nos contó en 2012.

La serie de Alien correrá a cargo de Noah Hawley. El showrunner de Fargo resulta una elección excepcional si tenemos en cuenta que fue muy meritorio el ejercicio de trasladar, ese mundo de los Coen, expandiendo el título protagonizado por Frances McDormand sin abandonar su esencia. Algo que intentará replicar en esta nueva propuesta sin hacer alusión al nacimiento del terrorífico ser creado por H.R. Giger.

“En términos de la mitología, lo que da miedo de este monstruo es que cuando nos fijamos en las dos primeras películas, tienes esta tecnología retro-futurista. Tienes monitores de ordenador gigantes (…) en las precuelas Ridley hizo la tecnología miles de años más avanzada que la de Alien, que se supone que tiene lugar en el futuro de esas películas. Prefiero el retrofuturismo de las dos primeras películas. Y esa es la elección que he hecho: no hay hologramas”, le contaba Hawley al podcast The Business.

Una decisión que Hawley a mediado con Ridley Scott

En la entrevista, Hawley también explicaba que esta no era una decisión unilateral, sino que habían existido varias conversaciones para reflexionar sobre la mitología del xenomorfo con el director de Blade Runner y Gladiator: “Ridley y yo hemos hablado de esto, y de muchos, muchos elementos de la serie. Para mí, y para mucha gente, esta forma de vida perfecta, como se describiría en la primera película, es el producto de millones de años de evolución (…) La idea de que, en cierto nivel, se trata de un arma biológicamente creada hace media hora, me resulta intrínsecamente menos útil”.

Por lo que contó el propio director a Vanity Fair, en la trama de esta serie de Alien no tendremos a la teniente Ripley, ni tampoco ubicará su historia en una nave. Y es que parece que Hawley quiera ser completamente rupturista, con lo que hemos visto hasta ahora en la franquicia. Según explicó, la historia se centrará también en la tierra: “Las historias de Alien siempre van de alguien atrapado. En una prisión, en una nave espacial…Pensé que sería interesante abrir el escenario y plantearnos qué pasaría si los xenomorfos no hubieran sido contenidos”.

La serie de ‘Alien’: Reparto y fecha de estreno

La serie de Alien contará con el protagonismo de Sydney Chandler (No te preocupes querida). Además, en el reparto secundario tendrá a Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Ardash Gourav. Chandler será Wendy, una metahumana que tendrá de maestro a un sintético al que dará vida Olyphant.

La huelga de guionistas y actores propició que el estreno no tuviese lugar cuando estaba previsto, este 2024. Tendremos que esperar ahora hasta 2025 en un rodaje que comenzará el próximo mes de febrero y se estima que llegue hasta julio. Llegará al catálogo de Disney +

La saga también espera una nueva película

La ficción episódica de la IP no será la única acometida que Disney + realizará sobre el mundo creado a través de la historia original de Ronald Shuss. Alien: Romulus sí que se estrenará en España este año, concretamente el 16 de agosto.

Dirigida por Fede Álvarez (Posesión infernal, No respires), Alien: Romulus tendrá como protagonista a Cailee Spaeny, la estrella de Priscilla.