‘Alien: Romulus’ revela su trama: influencias de la cinta original y conexión con ‘Prometheus’

Ha sido uno de los trabajos que se han llevado con más secretismo dentro de la Casa del Ratón y no es para menos. La franquicia del xenomorfo regresará a los cines con Alien: Romulus, una cinta dirigida por Fede Álvarez con el beneplácito de Ridley Scott. Y es que a pesar de que la nueva película llega a los cines el próximo agosto, hasta hoy todavía no teníamos una confirmación oficial sobre cómo esta, conectaría con el resto de la saga. Ahora, el estudio habría filtrado una breve sinopsis antes del lanzamiento del primer tráiler oficial, preparado para irrumpir en las redes a lo largo de este mes de marzo.

La historia de Alien: Romulus estaría en principio, ubicada entre la primera y la secuela, teniendo una fuerte conexión con la precuela Prometheus y manteniendo el espíritu de la propuesta original que conmocionó a la cinefilia en 1979. Por ello, esta entrega supondrá una especie de puente entre dos largometrajes que fueron en su momento, muy diferentes, a pesar de ser dos historias consecutivas sobre la teniente Ripley (Sigourney Weaver). Recordemos que la primera, dirigida por Scott, fue esencialmente un filme de terror y ciencia ficción, mientras que la secuela dirigida por James Cameron, se posicionó como un largometraje de pura acción.

La fuente sobre la historia que viviremos en Alien: Romulus, parte de la información obtenida por AVPGalaxy, quien a priori, parece poseer información del mismo set de rodaje. Un medio que ha podido desentrañar qué historia querrá contarnos el cineasta uruguayo.

¿De qué tratará ‘Alien: Romulus’?

Lo primero no debería extrañar a nadie pero sí, la oscura criatura volverá a la historia, acompañada de el acelerador, el pegajoso liquido oscuro que ya pudimos ver en Prometheus y que según contaban en el guion de Damon Lindelof, este era un potenciador que aceleraba la vida de las creaciones de los Ingenieros. Unas criaturas gigantescas que crearon la vida humana. Por otro lado, regresará otro elemento común de la franquicia, la figura del robot humanoide. En Alien: Romulus conoceremos a un nuevo personaje, concretamente perteneciente al diseño Hyperdyne Systems 120-A/2. Mismo modelo que el que el actor Michael Fassbender interpretó con el personaje de David.

Según lo que se prevé de su historia, este androide conseguiría aplicar ingeniería inversa al material, logrando obtener el ADN de los alienígenas y creando sus propios ensayos e investigaciones científicas en la instalación Romulus. Es en esta base de investigación donde se guardan varios especímenes de la cooperación Weyland Yutani. Por lo que conocemos, en Alien: Romulus se mencionaría varias veces al proyecto como la “cepa Prometheus”. Según las investigaciones, la viscosidad negra sería la respuesta y cura a todas las enfermedades de la humanidad. Sin embargo, el buen propósito no evitará por supuesto, que todo se vaya de madre.

La trama nos explicará también cómo la corporación recuperó a la criatura original que conocimos en la primera cinta, después de que Ripley lo expulsase por la esclusa de la Narciso. El cuerpo del xenomorfo sobrevivió y fue llevado a Romulus, donde se logró extraer la sustancia negra que para los científicos, puede ser la panacea de todos los males.

Fede Álvarez al frente y un joven reparto

Álvarez ha demostrado desenvolverse muy bien en el terror. En 2013, dirigió el remake de Posesión infernal (Evil Dead), clásico de culto de Sam Raimi. Pero, aparte de gestionar tremendamente bien franquicias ajenas, fue el cocreador y director de No respires y el director de capítulos para la serie de Abierto hasta el amanecer. También dirigió una criticada continuación de Millennium, titulada lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora, coescribe junto a sus socio en No respires, Rodo Sayagues, comandando a un joven reparto.

El elenco tiene como principal líder a Cailee Spaeny, a quien vimos el pasado año como la Priscilla de Sofia Coppola y a la que en pocos meses, veremos acompañando a Kirsten Dunst en Civil War. De tan sólo 26 años, a Spaeny la conocimos debutando en El vicio del poder, apareciendo en propuestas como Malos tiempos en El Royale y en series de la talla de Devs y Mare of Easttown. Ahora, afronta un año siendo la protagonista sucesora del personaje femenino más icónico de la ciencia ficción. Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu, completan el reparto principal.

Alien: Romulus se estrenará en nuestro país el próximo 15 de agosto.