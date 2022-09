Pedro Almodóvar ya no dirigirá ‘Manual para mujeres de la limpieza’

Parecía que, tras rodar el cortometraje western Extraña forma de vida, Pedro Almodóvar estaba más que listo para dirigir su primera película en inglés: Manual para mujeres de la limpieza. Pero ahora, en unas declaraciones al medio Deadline, el manchego ha confirmado su salida del proyecto.

“Ha sido una decisión muy dolorosa para mí. He soñado con trabajar con Cate durante mucho tiempo. Dirty Films ha sido muy generoso conmigo todo este tiempo y estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente, ya no me siento capaz de realizar esta película por completo”, explicaba el director español. Manual para mujeres de la limpieza ha sido una obsesión durante muchos años para Almodóvar, un proyecto arriesgado que iba a liderar junto a la ganadora del Oscar Cate Blanchett. No sabemos qué es lo que hará la actriz, quien del mismo modo que el cineasta, estaba encantadísima de trabajar bajo las órdenes de nuestro representante patrio más internacional.

Hace algunos meses, la protagonista de Blue Jasmine fue anunciada como la estrella principal y aunque al instante surgieron rumores en torno a una doble salida, pero en un comunicado parece que tanto Blanchett como sus socios productores Andrew Upton y Coco Francini se mantendrán dentro de la producción: “ Tenemos el mayor respeto por Pedro y su extraordinario equipo de trabajo, y aunque las estrellas no se hayan alineado esta vez, esperamos colaborar con Pedro y El Deseo en otro proyecto futuro (…) la pasión de Dirty Films y la voz única de Lucia Berlin no ha disminuido, estamos entusiasmados de continuar este proyecto con nuestros socios de New Republic”.

El problema de Almodóvar con los rodajes en inglés

Son muchos los autores de fuera de Hollywood que no han terminado de funcionar bien dentro de la industria de la meca del cine. Esto, normalmente se debe a barreras culturales, impregnadas de las visiones personales que articulan cómo narrar una historia. En el caso de Pedro Almodóvar, su lenguaje no puede ser más llamativo e identificable con la idiosincrasia española. El color, los personajes, el tono, la forma de hablar…parece complicado que el director de Volver pueda exportar sus virtudes con un lenguaje que no sea el español.

No es la primera vez que Almodóvar rechaza participar en un proyecto de este tipo. Estuvo a punto de dirigir Brokeback Mountain y Sister Act. Extraña forma de vivir iba a ser un testeo de trabajar con el idioma de Shakespeare, pero por lo que parece, el rodaje de este western con Ethan Hawke y Pedro Pascal podría haber sido uno de los motivos por los que finalmente, haya rechazado dirigir Manual para mujeres de la limpieza.