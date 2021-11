Hace ya algunos meses que Warner y Dc comenzaron a producir la cinta en solitario de Batgirl. Una película que contará con el protagonismo de Leslie Grace y que se estrenará en exclusiva en la plataforma de HBO Max. Los fans tienen muchas ganas de ver cómo se afronta este nuevo proyecto, pero eso no quiere decir que podamos, por mera curiosidad fantasear con las últimas declaraciones del director español, Pedro Almodóvar en una entrevista para Variety, donde ha asegurado que le gustaría hacer una película sobre la heroína Bárbara Gordon. ¿Almodóvar en Dc? Una mezcla extraña que sin duda, despierta un interés puramente bizarro.

Ante el auge del cine de superhéroes de Marvel y Dc, han sido muchos los directores que se han posicionado contra del género. Martin Scorsese o en última instancia, Ridley Scott criticaron los guiones y el circo en general que se ha formado alrededor de los universos superheroicos. Por un lado, el director de Uno de los nuestros señaló que para él estas “no eran cine”, mientras que a Almodóvar lo que siempre le ha llamado la atención es la represión del sexo como autocensura que parece haber en todo el género.

Actualmente, el director manchego se encuentra promocionando su última película, Madres Paralelas en Estados Unidos, ya que esta se estrenará allí el próximo 24 de diciembre. Aparte de hablar de la cinta protagonizada por Penélope Cruz, el periodista del medio, Marc Malkin, le pregunto a Almodóvar por su opinión del género con el que Marvel y Dc arrasan en el box office año tras año. Sorprendentemente en su contestación “ha guardado los palos” y se ha mostrado especialmente motivado con la ayudante del Caballero Oscuro.

I’d pay to see that. https://t.co/09hOpKEgZK

— James Gunn (@JamesGunn) November 17, 2021