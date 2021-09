Han pasado casi 20 años desde que Jake Gyllenhaal y Heath Ledger sorprendieran al mundo con Brokeback Mountain, la historia de dos cowboys que se enamoran en el rudo contexto de la américa de la década de los 60. Hoy en día podría pasar por un largometraje más de la categoría LGTB, pero lo cierto es que por aquel entonces no era tan normal tratar el tema de la homosexualidad y mucho menos, conseguir que esta estuviese nominada a los principales Premios de la Academia. Los tiempos cambian y aunque el escándalo previo que pudo suceder por la temática ya no exista, en los tiempos que corren surgen otras polémicas, como por ejemplo que sea mal visto que dos actores heterosexuales fuesen los que interpretasen a dos personajes gay. Desde una perspectiva actual, Gyllenhaal ha querido hablar de ese cambio, en una entrevista para The Times (a través de The playlist).

“Había un estigma asociado a interpretar un papel así. Ya sabes ¿por qué vas a hacer algo como eso? Creo que para nosotros dos fue muy importante romper ese estigma”, confesaba el actor sobre sus sentimientos cuando se estrenó la cinta. Del mismo a Gylenhaal no le incomoda la idea que rodea ese reclamo de esos papeles por parte de las minorías, las cuales claman una mayor diversidad en los procesos de casting. Así lo explicaba el actor al medio: “Creo que esto ha llevado a que la gente diga ´hay gente con experiencias muy distintas que deberían interpretar más papeles, eso no puede limitarse a un grupo pequeño de personas´. Y yo creo en eso”.

Independientemente de esa afirmación, el actor de Donnie Darko no se arrepiente de haber participado Brokeback Mountain. «Al mismo tiempo, me sentí muy orgulloso de habitar ese espacio y de que me dieran esa oportunidad”. Además, Gyllenhaal recordó lo buena que fue la acogida dentro del colectivo LGTB en el momento del estreno de la cinta.

Finalmente la entrevista retomo la idea y el cambio de polémicas generacional, preguntando al intérprete por la posibilidad de que este proyecto se hubiese hecho a día de hoy con dos actores heterosexuales: “Vivimos en una época en la que no se aprecian los matices y seguramente eso es debido a que no estamos cara a cara, donde las personas nos entendemos mejor (…) Creo que estamos ante una transición enorme”.