La actriz madrileña Carmen Maura, que ha recibido el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano, ha repasado su trayectoria recordando, entre otros, sus trabajos con Pedro Almodóvar, una persona «listísima» y con la que se «reía cantidad».

«Cuando empecé tenía tres representantes y luego decidí que ninguno. Con ellos, no habría trabajado para Almodóvar, porque me decían que no me convenía», ha explicado la actriz en una rueda de prensa en la sede del Instituto Cervantes.

No ha sido el único nombre que ha mencionado Maura, ya que por ejemplo ha citado su trabajo con Carlos Saura en ‘Ay, Carmela’. «Fue una de las películas que más me ha gustado hacer y todo el mundo decía que Saura estuvo muy bien en ese rodaje», ha apuntado.

De Álex de la Iglesia, con quien ha rodado títulos tan emblemáticos como ‘La Comunidad’, ha explicado que se conocieron en un festival francés en el que la actriz hacia de jurado y se comprometieron a trabajar juntos.

«Después me dijo que tenía un guión para un protagonista hombre, pero que si le decía que si, lo cambiaba. Y yo pensé ‘ya verás qué heroína vas a tener’», ha recordado con humor. Su último trabajo es con Paco León, alguien con quien se lo «pasa genial porque es suave, cariñoso y guapo».

Vocación «limitada»

«Me encanta el sitio que ocupo siendo actriz. Ahora, cada vez que llegó a un rodaje, le digo al equipo que ya tengo 76 años y que hay que cuidarme como a una viejecita, que miren que no me caiga por las escaleras y esas cosas. Ahora se que si tú haces lo que te pide el director y un poco más, te adoran», ha indicado la ganadora de cuatro premios Goya.

Maura ha reconocido que siempre ha tenido vocación, pero «limitada». «Yo ahora quiero trabajar un poco menos y hacer solo las cosas que me apetezcan, pero está difícil. Y levantarme un poco menos temprano», ha añadido con humor.

Para consejos a los nuevos intérpretes, afirma que «lo único que se necesita aquí es que se dé bien». «Y no tener demasiadas aspiraciones, esto es mejor hacerlo de una manera relajada. Soy menos partidaria de darle muchas vueltas a la cabeza, de no ir a un sanatorio para preparar un papel o engordar 120 kilos», ha añadido.

«He tenido mucha suerte»

Respecto a su carrera, indica que ha «tenido mucha suerte» y le ha ayudado la «falta de expectativas». «Esta profesión tiene cosas ingratas y no basta con hacerlo bien. Por ejemplo, para que te den un Goya tienes que tener un protagonista que todo el mundo haya visto», ha señalado.

«Hay tanta gente sin premios que tienen una categoría increíble. Para mi, ser actriz ha sido como ir a Disneylandia, porque mi vida era poco alegre», ha concluido, adelantando que le quedan todavía años en la profesión. «Voy a seguir trabajando porque es como ir al gimnasio», ha añadido.

Maura es una de las grandes instituciones de la interpretación a nivel mundial, como refrendan sus colaboraciones con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Mario Camus, Carlos Saura, Fernando Trueba, José Luis Borau, Ricardo Larraín, André Techiné, Francis Ford Coppola, Pilar Miró o Fernando Colomo. La actriz es una de las más destacadas en el panorama iberoamericano, algo que refleja el extenso palmarés de reconocimientos que atesora: la Palma de Oro del Festival de Cannes, cuatro premios Goya, dos premios Felix de la Academia de Cine Europeo, la Concha de Plata del Festival de San Sebastián, el Premio César, el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, el Premio Honorífico de la Academia de Cine Europeo…