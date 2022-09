El corto western de Almodóvar termina su rodaje y Ethan Hawke lo celebra con un selfie

Pedro Almodóvar va a dar definitivamente el salto a Hollywood. No a su reconocimiento, el cual ya tiene de sobra, sino que ya está adentrándose para romper con la barrera del idioma. Hasta el pasado 2019, todo lo que había filmado el cineasta manchego era 100% español, tanto en la iconografía representada como en el idioma que hablaban sus personajes. El corto La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton y nominado al Oscar, fue el primero con el que Almodóvar experimentó el idioma anglosajón en la ficción. Una preparación clave para el que será su próximo largometraje, Manual para mujeres de la limpieza. Su próximo largometraje estará totalmente realizado en inglés y estará protagonizado por Cate Blanchet. Antes, ha continuado perfeccionando su método de trabajo en la lengua de Shakespeare, con otro corto más. Extraña forma de vida, un western protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal que acaba de terminar su rodaje.

Hawke compartió una foto con Pascal agradeciendo haber trabajado con Almodóvar y elogiando el paisaje español: “La hora dorada es irreal en España. Pedro Pascal y yo estamos terminando la producción de Extraña forma de vida. Ha sido un sueño trabajar con Pedro Almodóvar y su maravilloso equipo. Disculpas por mi español”. De momento, la sinopsis oficial que conocemos es la siguiente: “Un hombre (Pascal) cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek, llegando para visitar al Sheriff Jake (Hawke). Veinticinco años antes, ambos trabajaban juntos como pistoleros a sueldo. Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”.

Resulta curioso y demuestra la alta estima con la que en Hollywood consideran al director español, que dos actores como Hawke y Pascal quieran trabajar a sus órdenes. El primero viene de interpretar a Arthur Harrow, el villano de la serie Moon Knight en Marvel y el segundo, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la franquicia Star Wars. El Mandaloriano regresará con una tercera temporada, siendo la única serie de la saga que ha puesto de acuerdo a los fans y a la crítica.

En el futuro, Pascal estrenará en HBO Max la serie The last of Us. La adaptación del videojuego de Playstation. Por su parte, Hawke tiene pendiente el estreno de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y la cinta Raymond & Ray, en la que comparte elenco con Ewan McGregor. Todavía no conocemos la fecha de estreno de Extraña forma de vida, ni tampoco dónde se podrá disfrutar este esperado cortometraje.