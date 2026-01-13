La nueva precuela de ‘Los juegos del hambre’ confirma el regreso más esperado: los fans no se lo pueden creer

George Lucas fue un auténtico visionario cuando, sabiendo de las dificultades para establecer un seguimiento de la trilogía original de Star Wars, ideó toda una serie de precuelas que tenían como objetivo expandir la propiedad intelectual y ser testigos de la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader. Y es precisamente esa fórmula de recular en lo narrativo lo que, de una forma u otra, las principales sagas cinematográficas han ido desarrollando con el paso de los años. Ahí está la fijación de Peter Jackson con crear tres cintas sobre El Hobbit para ofrecer un contexto previo a la franquicia de El señor de los anillos o cómo, desde el mundo mágico de J. K. Rowling, se intentó prolongar los antecedentes de Harry Potter en Animales fantásticos y dónde encontrarlos (David Yates, 2016). Bajo esta tendencia comercial, el mundo de Panem sigue planificando su expansión de precuelas. Pero esta vez, desde Lionsgate tienen claro que Los juegos del hambre debe recuperar como reclamo a su personaje más querido y eso es algo que se ha confirmado hace algunas horas gracias a unas recientes declaraciones de Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen volverá en Amanecer en la Cosecha.

El éxito o fracaso de la reestructuración de dichas IP suele pasar por combinar a nuevas estrellas, que vayan de la mano de la aparición de aquellos roles legendarios que todavía a día de hoy son aclamados dentro de la comunidad de fans. Sin embargo, dadas las circunstancias cronológicas, la incorporación de ciertos perfiles representan una auténtica quimera para los guionistas.

La creación de Suzanne Collins recibió su primera precuela el pasado 2023, a través del estreno de Balada de pájaros cantores y serpientes. La entrega, centrada en el desarrollo y crecimiento del antagonista Coriolanus Snow (Tom Blyth), logró una taquilla de casi 350 millones de dólares y, rápidamente, Collins y la major comenzaron a configurar otro vistazo al pasado de esta distopía en clave de Battle Royale. El nuevo vistazo a Los juegos del hambre pasa en esta ocasión, bajo la mirada de un joven Haymitch Abernathy , cuando todavía la protagonista titular de Jennifer Lawrence no había nacido.

“Let the 50th Hunger Games begin.” The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/x9uJzALvuV — lionsgate (@Lionsgate) November 20, 2025

Pero entonces ¿de qué forma veremos a Katniss en Amanecer en la Cosecha? La propia ganadora del Oscar confirmó su participación en una charla con el presentador Josh Horowitz, aunque antes, otros medios ya habían filtrado su regreso junto al de Peeta (Josh Hutcherson).

Los Juegos del Hambre: el regreso de Jennifer Lawrence

THR informó hace meses que la última precuela de Los Juegos del Hambre recuperaría a Jennifer Lawrence y a Josh Hutcherson para la causa. Eso sí, el contexto no es otro que el de un flashforward, donde los espectadores podrán ver a la pareja después de la última entrega de la saga principal, Sinsajo.

Un salto en el tiempo y recuerdo que servirá para comprender al personaje de Haymitch y cómo este quedó marcado para siempre a raíz de su participación en la edición más violenta de los juegos, doblando el número de tributos participantes a 48 personas de los distritos más pobres de Panem.

Jennifer Lawrence officially confirms she’ll appear in ‘THE HUNGER GAMES – SUNRISE ON THE REAPING’. “Francis Lawrence is directing a new Hunger Games movie. Maybe you guys should catch up.” “Maybe we already have”

[https://t.co/n4YVXzv7h1] pic.twitter.com/msps9ceUMm — Jennifer Lawrence Source (@jlawsupdate) January 12, 2026

En la entrevista, Lawrence confirmó su aparición tras la sugerencia de Horowitz con un escueto «Tal vez ya lo hayamos hecho», admitiendo y emitiendo con una sonrisa pícara : «Oh, si, ya está en internet, ¿verdad?».

Un reparto sensacional

Con la suma de Lawrence y Hutcherson, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se confirma como la entrega con mejor reparto de la franquicia. Pues a su parcialmente limitada aparición, debemos sumar el protagonismo principal de Joseph Zada en el rol de Haymitch y a todo un elenco repleto de caras conocidas. Desde Ralph Fiennes, pasando por Jesse Plemons y Mckenna Grace a Ben Wang, Elle Fanning, Maya Hawke y Kieran Culkin.

Amanecer en la cosecha llegará a los cines estadounidenses el 20 de noviembre de 2026. En España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.