Karla Sofía Gascón vuelve a ‘El Hormiguero’: «Las redes sociales son mentira. Nos dicen lo que tenemos que decir»

Karla Sofía Gascón ha vuelto a El Hormiguero después de haber protagonizado una de las grandes polémicas del mundo del cine durante la última temporada de premios. La primera actriz transgénero en ser nominada a un Oscar, fue candelada por Hollywood por una serie de mensajes políticamente incorrectos publicados en redes sociales hace varios años. De hecho, la última vez que la vimos en el programa de Antena 3 se notó cierta tensión con Pablo Motos. Parecía que la carrera de la madrileña había llegado a su fin pero Karla Sofía ha regresado por todo lo alto y sin pelos en la lengua.

Karla Sofía regresa a ‘El Hormiguero’

La última vez que la actriz estuvo en el plató de El Hormiguero se notó cierta tensión con Pablo Motos. Fue en noviembre de 2024 y ella estaba en plena promociónj de su película, Emilia Pérez. Ahora, meses después y tras una crisis de imagen, Gascón ha regresado renovada.

Karla ha entrado más calmada y zen que su primera vez (le pidió a Pablo Motos que bajase el ruido del plató). Motos habló, sin rodeos, del linchamiento que había sufrido la actriz. «¿Qué has vivido estos meses?», le preguntó el presentador. Ella respondió: «Es que si hablo la boca….Se juntó el hambre con las ganas de comer. Ibamos muy bien, hicimos una película maravillosa con unas interpretaciones increíbles. Y hubo gente que quiso perjudicarme. A mí que me hayan tachado de persona de persona homófoba y racista. Es absurdo».

«He luchado contra la extrema derecha, contra la extrema izquierda, contra los fanatismos y los que agreden a los homosexuales y a las personas trans. He visto como medios serios han sacado mensajes de cuentas que eran parodicas. Tenemos un serio problema con las redes sociales. Es un machaque constante. Las redes sociales son mentira. Nos dicen lo que tenemos que decir».

«Reconozco que soy bastante bruta a la hora de hablar, tú lo sabes bien» , le dijo la actriz a Pablo Motos, quien recordó que, en su primera visita, no supo cómo reaccionar por su comprotamiento.

«Pido disculpas por mis formas de expresarme pero nadie va a llamarme racista por unos tuits que publiquñe depsuñes de unos atentados. No tengo problemas con nadie», dijo Gascón además de añadir que: «Trabajo no me falta, Mi talenmto como actriz o escritora no tiene nada que ver. Una cosa es lo que yo sienta y otra la que la gente interpreta lo que tú dices.»

«Para mí, yo era la favorita para ganar el Oscar. Soy muy objetiva conmigo. Este trabajo ha sido algo inigualable», respondió cuando Motos le preguntó si en algún momento tuvo oportunidad de ganar la estatuilla dorada.

Las polémicas de Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón era la favorita a mejor actriz en todos los premios cinematográficos de la última temporada por su papel en la película Emilia Pérez. De hecho, hizo historia al ser la primera mujer transgénero en nominada al Oscar. En cambio, sufrió una cancelación que por poco termina con su carrera.

La actriz española se vio envuelta en una polémica por una serie de mensajes racistas y xenófobos publicados en redes sociales hace varios años. Intentó defenderse en varias entrevistas pero la crisis fue a peor e incluso el director de la película Jaques Audiard (el mismo que había dicho que «el español es una lengua de pobres») renegó de ella. Luego, Netflix la canceló, negándose a pagar sus gastos de cara a los Oscar y asegurando que jamás volvería a trabajar con la de Alcobendas. Fue entonces cuando Gascón se mantuvo en un segundo plano.

Netflix, al final, sí le pagó el viaje a los Oscar y ella acudió a la gala aunque sin pasar por la alfombra roja e incluso encajó con deportividad y sentido del humor los chistes que hizo a su costa el presentador de la gala, Conan O’Brien.

Apoyo de la industria española

El veto a la actriz por parte de Netflix y Hollywood fue criticado por actores españoles durante la ceremonia de los premios Goya. Entonces, entre ellos, actores como Anabel Alonso aseguró que la reacción contra Karla Sofía Gascón «me parece que es desmedida y desproporcionada». Respecto a los mensajes, la actriz reconoció que «los tuits no los comparto, pero me parece una reacción exagerada, sobre todo, porque empezó en Norteamérica sabiendo que tienen un presidente que dice cosas mucho más bestias». La actriz Aitana Sánchez Gijón, que recibió el Goya de Honor, destacó: «Ella ha decidido mantenerse en silencio, hay que dejarla tranquila, ¿no os parece?». En cambio, durante la ceremonia Pedro Sánchez evitó defender a la actriz española, que ha sido vapuleada por sus comentarios en redes sociales de hace unos años desde que salieron a la luz.

Karla fue premiada en España por la Unión de actores y fue una de las grandes invitadas en el último Festival de Cine de Málaga.

Así fue la primera vez de Karla Sofía en ‘El Hormiguero’

El 7 de noviembre de 2024, Karla Sofía Gascón pisó pro primera vez el plató de El Hormiguero. En su entrada, lejos de lucir su mejor sonrisa y saludar al público, lo primero que hizo fue recriminar al presentador el ruido que había, algo completamente habitual en cada una de las entrevistas que se han producido durante 19 años. «Tenéis la música muy alta. Bajadla un poco, ¿no? Que vengo de avión, tengo jet lag», dijo la actriz.

Cuando Motos quiso destacar su valor como primera mujer trnas en triunfar en premios internacionales, ella contestó: «No me gustan los adjetivos». «Cuando se utiliza esa palabra para generar morbo, a mí no me gusta. Pero si tú la utilizas para ensalzar los logros de una minoría me parece maravilloso. Hay una parte de la sociedad que está todo el rato joder a los demás por su orientación sexual, por su identidad sexual, por su color de piel, por ser mujer o por lo que sea. Estoy hasta el culo de todos. Como estoy hasta el culo de todos, hay que recalcarlo. Las personas trans están en la sociedad discriminadas o relegadas a una profesión que, a lo mejor, no quieren hacer y yo lo que quiero es verlas trabajando y haciendo su vida normal sin que nadie las tenga o que joder o que relegar a las esquinas. Punto».

A todo esto, Pablo Motos contestó: «Estás imposible. No voy a seguir haciéndote preguntas, habla tú de lo que te dé la gana. Ya me he cansado».